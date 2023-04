Mladenci kojima su pjevali Brena i Grašo o velikoj medijskoj pozornosti: 'Čime smo to privukli?'

Posljednjih dana jedno je vjenčanje bilo glavna tema u medijima, a radi se o slavonskom vjenčanju poduzetnika Martine Ravlić i Darka Marijanovića koje se istaknulo nastupima Lepe Brene i Petra Graše, kao i trbušnih plesačica te neobičnom vjenčanicom koju je Martina nosila. Martina je kći uspješnog slavonskobrodskog biznismena, a Darko je vlasnik Hotela Scala u Vodicama. Mladenka je sada otkrila detalje o vjenčanju te rekla kako su suprug i onda doživjeli veliku medijsku pozornost koju su dobili.

- Što se zapravo desilo, čime smo privukli toliku pažnju? Jasno nam je da su i Petar Grašo i Lepa Brena tu bili ključni, s nekih drugih strana nam dolazi da smo nas dvoje neki energičan par koji je valjda doprinio svemu tome, ali svejedno nam još uvijek nije jasno – rekla je Martina za In Magazin.

Pjesmu za prvi ples mladencima je otpjevao obiteljski prijatelj Petar Grašo.

- Ja sam rekla kako je ta pjesma 'Ako te pitaju' nešto najljepše što je napisao i otpjevao, uz sve njegove pjesme koje su romantične i divne. Rekla sam mu: 'Petre, ako se budem udavala, želim da mi to otpjevaš za prvi ples!', a on je odgovorio: 'Ja ću se naljutiti ako se budeš udavala, a ne budeš me zvala!' - ispričala je Martina koja je velika obožavateljica Lepe Brene, a njezinim nastupom iznenadio ju je suprug.

- Svaka naša fešta je uz 'Duge noge', uz neke od njezinih pjesama. Ja sam suprugu govorila: 'Ako se budem udavala, ne priznajem ništa ako me ne iznenadiš nego s Lepom Brenom!' Naravno, on se potrudio preko svojih prijatelja, poznanika zaista me iznenaditi s Lepom Brenom na taj dan. Samo nekoliko dana prije saznala sam da će biti Lepa Brena. Ipak su me morali malo psihički pripremiti da ne bi bilo baš taj dan... - dodala je Martina.

Veliku pozornost izazvala je i Martinina osebujna vjenčanica koju potpisuje dizajnerica Ksenija Vrbanić.

- Ja sam došla, obukla to i rekla: 'Ksenija, to sam ja, to ste vi! Nema dalje!' I onda je njezina ideja bila: 'Mislim da vi morate imati veo, barem na vjenčanju, ali ne onaj klasični!' Ja kažem: 'Da, naravno!' Na kraju mi je to poslala poštom kao iznenađenje, nisam ni znala da će mi to napraviti, i samo mi je napisala: ''Vi ste moja XD dimension!' - ispričala je Martina.

Inače, Martina je očevu drvoobrađivačku tvrtku preuzela s nepunih 30 godina i 2017. ušla u TOP 5 poduzetnika godine.

- Obožavam svoj posao, obožavam svoju misiju, volim ljude, volim ljude koji rade za mene, uvijek ih nazivam prijateljima. Oni su uvijek uz mene, zajedno ostvarujemo neke ciljeve – kazala je Martina o poslu.

Nakon neplanirane medijske strke i galame novopečeni supružnici pakiraju kovčege i lete na medeni mjesec.

- Idemo na Mauricijus, ostat ćemo desetak dana, idemo s našim vjenčanim kumovima – rekla je mladenka.

Podsjetimo, par je prošli vikend izrekao sudbonosno 'da'.Brena je zabavljala mladence i goste do iza ponoći, a svi su je u sali dočekali gromoglasnim pljeskom. Do dugo u noć su pjevali na njezine pjesme, a brojni su se približili pozornici kako bi uhvatili i selfie s pjevačicom.

Zabava se održala u veličkoj Svečanoj sali Avija, koju inače vodi mladoženjina sestra Kristijana Križanović. Dvorana je bila stilski uređena i mladenci su s osobnošću dali svoj štih i dušu za svaki detalj, a osim Lepe Brene uzvanike su zabavljali i Tamburaški sastav Sokak iz Đakova, Glazbeni sastav Marcipan iz Novoga Sada.

