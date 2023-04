Vanna je pokazala svoju tetovažu, a ime koje je tetovirala posebno joj je važno

Pjevačica Vanna Vrdoljak podijelila je na Instagram storyju video u kojem je pokazala kako je napravila tetovažu i na ruci je ispisala ime svog psa koji je nedavno uginuo. Na podlaktici je glazbenica istetovirala ime svoje kućne ljubimice - Aba od koje se oprostila u veljači i tada je na Instagramu objavila fotografiju s Abom i napisala je:

- Prolazi peti dan otkako se njeno predivno i savršeno srce prestalo boriti…predivno i savršeno po svim kriterijima, osim po medicinskim…I to je sve što imam za napisati… Ne pomaže ni kad pišem o tome, ni da govorim o tome, ne pomaže ni kad mislim o tome. Zapravo, ne pomaže ništa… Aba, ljubav naša. U komentarima su joj se javili brojne kolegice s glazbene scene i rekle kako suosjećaju s njom, a posebnu poruku joj je napisala pjevačica Zsa Zsa.

- Dušica mala posebna. Teško je to... :( I znam da je teško i ovo kaj ću sad napisati, ali nekako razumiješ jednog dana kad to napraviš, a ide ovako...10 zapovijedi jednog psa... zadnje glasi: "Jednom kad me ne bude, nemoj tugovati... usreći i zavoli nekog novog psa kao što si volio mene" . Znam da je to sad nezamislivo i još nije vrijeme...Njoj si pružila najljepši dom... i imale ste najljepše zajedničko vrijeme. A neki pesonja tamo žudi za istim... kad budeš spremna, taj neki pesonja zakrpat će vam srce, a Aba će biti ponosna i sretna negdje okolo po dvorištu, samo ju vi ne vidite - napisala je Zsa Zsa.

Vanna je prošle godine u svibnju koncertom u Areni Zagreb proslavila 30 godina karijere i tim povodom nam je dala intervju u kojem je pričala o obitelji i koliko je važno sve u životu raditi s ljubavlju.

- Odgovoran si za ljude koje zoveš obitelj, moraš im davati i voljeti kako bi, kad odeš, ostala ta neka nova mlađa bića koja ovaj svijet neće trovati nego će ga možda učiniti boljim. Ne možeš reći ne da mi se skuhati ručak, pa daj ga skuhaj s ljubavlju. Ako šetaš psa, nemoj buljiti u mobitel nego upijaj energiju tog dlakavog stvora koje ti se veseli i trčkara okolo. Radi sve s ljubavlju, bit će ti bolje. Možemo naručiti, ali ja kuham i družimo se oko stola. Brzina informacija koje našoj djeci iskaču s ekrana nadmašuju sve što bi inače trebali percipirati kao drvo, jezero ili travu. Nadam se da će doći vrijeme kad će djeca govoriti da više nitko nije na TikToku nego idu u Maksimir jer su svi tamo - ispričala je Vanna.

