Mirtu Šurjak dugo nismo vidjeli, a sada se pojavila na posebnom događaju

HRT-ova novinarka Mirta Šurjak privlači poglede svugdje gdje se pojavi. Među ljubiteljima sporta postala je poznata kao strastvena navijačica Hajduka bez čijih reportaža ne može proći nijedna utakmica splitskog kluba, a svoje fanove često zna počastiti provokativnim fotografijama na društvenim mrežama. Posljednjih mjeseci kao da je uzela pauzu od javnog eksponiranja, no sada je svojim dolaskom upriličila jedan događaj.

Naime, protekle nedjelje u splitskom HNK premijerno je prikazan dokumentarni film 'Nepoznato o poznatima: Toni Tomas 'Splitsko zlato'' redateljice i scenaristice Irene Škorić, o treneru zlatne olimpijske tekvondoistice Matee Jelić. Među brojnim poznatima, premijeri je prisustvovala i Mirta, a objektivi kamera uhvatili su je u razgovoru s redateljem i profesorom na Akademiji dramskih umjetnosti Krešimirom Dolenčićem. Njihovu zajedničku fotografiju možete pogledati OVDJE.

Dok ne radi prilog za HRT ili ne prati svoj omiljeni klub, zanosna plavuša uživa u baletu te na taj način održava zdrav život kojeg prakticira već više od 20 godina, a osim plesa Šurjak obožava vježbati i jogu. Pored tjelesnih aktivnosti, svoj zavidan izgled može zahvaliti i zdravoj ishrani. Poznato je da ne konzumira alkohol niti crnu kavu, nije pušač, ne jede meso i drži se samo vegetarijanske hrane.

Neko vrijeme je zbog posla preselila u Zagreb, ali se naposljetku ipak vratila u rodni Split. Svoj privatni život trudi se čuvati u tajnosti, a zna se tek da je početkom 2012. rodila kćer Dominu Kajru, koju ima iz veze s bivšim nogometašem Hajduka Giovannijem Rossom. Iako više nisu zajedno, par je zbog kćerkice odlučio ostati u dobrim odnosima.

Podsjetimo, Mirtu posljednje pamtimo s ovogodišnjeg natjecanja za pjesmu Eurovizije, popularne Dore. Naime, o pobjedniku su odlučivala četiri domaća i četiri međunarodna stručna žirija i publika. Domaći žiriji javljali su se iz HRT-ovih centara Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, a posebno za oko su zapele osobe koje su čitale bodove.

Naime, iz HRT-ovog centra Split javila se Šurjak te zadivila svojom modnom kombinacijom. Mirta je blistala u haljini na jedno rame, a tek sad je na Instagramu pokazala kako je izgledala njezina cijela odjevna kombinacija. Splićanka je nosila haljinu s velikim prorezom do struka, a uz nju je iskombinirala i srebrne sandale. "Zanosna Mirta", "Prelijepa", "Živa vatra", "Žena i pol", nizali su se komplimenti u komentarima ispod fotografije.

Prilikom javljanja iz Splita, Mirta je poručila: - Dobra večer iz srca Dalmacije, iz našeg lipog Splita. Znate kako se kaže za nas Dalmatince, da smo stručnjaci na dva područja - meštri od baluna i meštri od pisme - rekla je Mirta te otkrila da je splitski žiri najviše bodova dao Baby Lasagni, a nagradili su još i pjesme Dijamanti, Can We Talk, Do mjeseca, Babaroga, A Tamburitza Lullaby, Slatke suze, gorka ljubav, Voljena ženo, Gasoline i Lying Eyes.

Baby Lasagna i pjesma "Rim Tim Tagi Dim" pobijedili su na ovogodišnjoj Dori s ukupno 321 bodom te će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u švedskom Malmöu.

