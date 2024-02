Mirjana iz 'Ljubav je na selu' u sretnoj je vezi nakon showa, ali prošla godina joj je zbog bolesti bila jako teška

Mirjana Mršić bila je kandidatkinja u 14. sezoni showa 'Ljubav je na selu', a tražila je srodnu dušu na farmi Milana Milinkovića u Lici. Mirjana je nedavno proslavila 56. rođendan. Otkrila je kako je nakon sudjelovanja u ovoj RTL-ovoj emisiji pronašla ljubav, no požalila se i da je prošle godine puno vremena provela po bolnicama i kod liječnika.

- Mene je u tom mom zadnjem sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' gledao jedan čovjek i nakon showa mi se javio sa zahtjevom za prijateljstvo na društvenoj mreži i pozvao me na piće i ples i tako mi cupkamo već oko godinu i pol... Stane pa krene... - započela je Mirjana svoju priču o novoj ljubavi i nastavila: - On je s Brača, kao što sam po mami i ja, i voli i zna plesati salsu i bachatu. Pokušava i mene naučiti plesati. To mi se jako svidjelo i privuklo me - izjavila je za Net.hr.

Rekla je da nije baš zdrava.

- Nisam baš zdrava. Cijela prošla godina mi je bila u znaku bolnice i liječenja. Trenutačno sam stabilno. Samo da tako i ostane! - priznala je bivša kandidatkinja koja na svoju situaciju gleda pozitivno: - Bolest je dio života, bar je takva današnjica. Eto, i mene je dopalo, pa dok duram - duram.

Prisjetila se kako ju je Milan jednom nakon showa pozvao na piće, no nakon toga više nisu komunicirali, iako su gledatelji bili uvjereni da je baš ona za njega idealna žena.

- Nakon emisije me jednom Milan pozvao na piće sa svojim društvom s posla i prošetali smo po Trogiru i to je to, više nismo komunicirali. On je sad zaručen s nekom simpatičnom ženom, bar koliko sam ga pratila na Facebooku - kazala je.

Na Milanovoj farmi zbližila se s Renatom Špinom, kandidatkinjom koja se isto borila za ljubav ovog farmera. Komentirala je da ju je jednom počastila putovanjem, no nakon toga se nisu baš pretjerano družile.

- Renata je meni interesantna ženska, ali ona ne pušta ni glasa iz Slavonskog Broda. Bila me pozvala i počastila putovanjem kod nje i bilo mi je super i nezaboravno, ali više nikad nije nazvala ili se interesirala za bilo što, pa sam zaključila da se nije baš povezala sa mnom. Hoće ona odgovoriti na poruku, ali neće je prva poslati.

Mirjana voli šivati, no kaže da se zbog zdravstvenih tegoba ne može više time previše baviti.

- Šivanje je uvijek bilo sastavni dio mog života, ali zbog zdravstvenih tegoba više mi nije svakodnevica. Bez obzira na to, uhvati me inspirativna energija koju moram pretočiti u djelo.

