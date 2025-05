Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio komunicira li s Maidom: Njezino ponašanje se promijenilo drugi dan

U četvrtoj sezoni "Gospodina Savršenog" Miloš Mićević na kraju sezone svoju ružu je darovao kandidatkinji Maidi. Rekao je kasnije kako je od prvog susreta s Maidom osjetio posebnu povezanost i imao je dojam kao da se poznaju stotinu godina. Govorio je kako je s njom sve teklo glatko, bez pritiska, bez neugodne tišine, ali nakon što je show završio njihov odnos je prekinut što je iznenadilo sve obožavatelje ovog showa. - Graditi odnos izvan showa bilo je vrlo čudno, konfuzno, vratiti se na mjesto na kojem si zastao. Postojale su tu druge okolnosti i neko moje opažanje njezina ponašanja koje se promijenilo već sljedeći dan. Ja sam se uvijek, pa tako i u ulozi Gospodina Savršenog, vodio osjećajima i tako se ophodim u odnosima - ispričao je Miloš sada u razgovoru za 24 sata.

Više nije u kontaktu s Maidom i ne slaže se s njezinim tvrdnjama da se distancirao. Podsjetimo, Miloš je na posljednjoj ceremoniji ruža u showu Gospodin Savršeni bio emotivan prilikom odabira. "Na prvi klik i prvi razgovor smo se pronašli, moja duša se prepoznala u tvojoj... Od tog trenutka ja sam imao samo jako lijep osjećaj... Uvijek sam tražio taj tvoj pogled koji je prelijep. Volio bih da ovaj otok ti i ja napustimo kao par! Želim te pitati posljednji put – uzimaš li ovu ružu?“ Maida nije mogla sakriti osmijeh i sreću te je, uz prihvaćenu ružu, poljubila Miloša. „Hvala ti za svaki trenutak koji si proveo sa mnom, hvala ti što si kad god sam se osjećala nesigurnom, da si me uspio u tri sekunde pogleda vratiti u moje prvobitno stanje... I što me tako dobro balansiraš, i činiš boljom verzijom mene. Hvala što si me izabrao“, kazala mu je, „Jedan od najljepših trenutaka u mom životu.“

Sada kaže kako mu je nakon završetka showa sve bilo malo čudno, ali nije imao problem s tim što mu je porasla popularnost i što ga ljudi prepoznaju na ulici, a ispričao je i kako njegova obitelj gleda na cijelu njegovu avanturu u ovom showu. - Dobro su reagirali, svi imaju pozitivno mišljenje - kaže Miloš. Dodaje kako sada nije zaljubljen i fokusiran je na poslovne izazove.