Miljenici publike novim spotom slave 20 godina na sceni

Dalmatino, jedna od najvećih domaćih grupa, miljenici publike koji s pravom slove za kraljeve fešta kako na domaćem terenu tako i diljem svijeta gdje su nastupali, ove godine slave 20 godina karijere. Za tu prigodu u izdanju Dancing Beara bit će objavljeno obljetničko izdanje koje će itekako razveseliti brojne poklonike Dalmatina.

U moru njihovih hitova kao što su Ditelina s čet’ri lista, Cukar i sol, Lozje, Cvit od kamena, Grdelin, Noćas, Dobro jutro, Jematva, Dođi noćas u moj san, Molitva za ribara, Dajem ti rič, Gospe od cukra, Moja jube, Zvizda Danica, Feta žute naranče, Lipa rič, Bura okriće, Dvi sestre blizanke, Zoven se jugo, Nevera, Croatia i još brojni drugi, neće biti nimalo lak zadatak izabrati i odlučiti koje uvrstiti na The Best Of izdanje kojem ćemo pridružiti i dva sasvim nova singla.

Jedan od njih je i upravo objavljeni 'Ljubin ti ruku' koji se pridružio listi gore spomenutih singlova te se odmah po objavljivanju smjestio na 15. mjesto top liste radijskih singlova HR Top 40.

[video: 30632 / ]

Za prelijepu baladu romantično naslovljenu 'Ljubin ti ruku' glazbu i tekst, već tradicionalno, potpisuje Ivo Jagnjić kao i aranžman u kojem su mu se pridružili Zdravko Sunara i Ante Gašpardi. Snimljen je i prateći video spot kojim su Dalmatino, dvojac, Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara itekako zadovoljni te su ne krijući zadovoljstvo uspjehom pjesme izjavili:

- Imamo pomak i u produkcijskom, i autorskom i video segmentu priče Dalmatino te moderan, lijep video i jako smo sretni! Bravo, Matko Petrić na modernoj vizualizaciji!

Režiju video spota 'Ljubin ti ruku' potpisuje Matko Petrić koji je također zadovoljan svojim uratkom i dugogodišnjoj suradnji s Dalmatinom izjavio:

- S Dalmatinom surađujem od svojih prvih početaka. Tada mi nije bilo ni u primisli da će to postati moj kruh svagdanji. Prohujalo je 17 godina . Oduvijek mi je bilo na pameti da sa svakim spotom budemo nešto drugačiji, svježiji. Nekada mi je to uspjelo, a nekada i ne. Ne volim rutine. Tako i ovaj put kad sam čuo pjesmu odlučio sam zabrijati malo na "likovno" pa šta bude. Tražilo je dosta vremena u montaži, obradi slike, animiranim efektima i mislim da je rezultat jako slikovit . Stari suradnici i prijatelji to i zaslužuju.