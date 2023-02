Matija Cvek: Vjerujem da mi se svaka prilika u životu pojavila u pravo vrijeme

Tridesetogodišnji Matija Cvek glazbenik je kojega i kritika i publika s pravom nazivaju jednim od najboljih domaćih mladih izvođača. A potvrda tomu je i činjenica da je jedan od rijetkih hrvatskih glazbenika koji se plasirao na Billboardovu ljestvicu. Taj uspjeh postigao je zajedno s riječkom glazbenicom Eni Jurišić (30) i pjesmom "Trebaš li me" koja je, iako je izišla prije više od godinu dana, i dalje na vrhu top-ljestvica. Promovirajući album "Izbirljivo i slučajno" za koji je prošle godine osvojio i Porin u kategoriji najboljeg pop-albuma, Matija je proputovao cijelu Hrvatsku, a sve više je tražen i u susjednim zemljama. Potom je potkraj godine zacementirao svoju poziciju top-izvođača sjajnim jazz-albumom koji je spretno nazvao "Izbirljivo i namjerno", a koji je nastao u suradnji s Brunom Bišćanom i Big Bandon Bjelovar, ali i fenomenalnim koncertom u Domu sportova koji je rasprodao čak mjesec dana prije. Zbog svega toga, Matija je ove godine nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine.

Novu godinu počinjete s nominacijom za Večernjakovu ružu. Je li vas nominacija iznenadila?

Naravno, velika je čast biti nominiran za tu prestižnu nagradu.

Koliko bi vam značilo da je i osvojite?

Već i sama nominacija puno mi znači, a osvajanje Ruže bilo bi potvrda da smo nešto dobro napravili i da idemo dobrim putem.

Nominaciju ste zaslužili sjajnim novim albumom, ali i koncertom u Domu sportova kojim ste završili prošlu godinu. Kako je došlo do jazz-albuma?

Mislim da nam se još nisu slegle sve emocije nakon Doma sportova, bilo je fantastično i nezaboravno, ringišpil emocija. Za jazz-album je najveći "krivac" Bruno Bišćan koji je napravio nove aranžmane za cijeli album u suradnji s Big Bandom Bjelovar. Uz Brunu i Big Band istaknuo bih i producenta albuma Zvonimira Bajevića.

Koncert u Domu sportova rasprodali ste čak mjesec dana prije. Vaše ime polako je postalo stalno na listi najvećih hrvatskih glazbenika. Takav glazbeni uspjeh došao je veoma brzo. Što mislite, što se publici toliko sviđa u vašoj glazbi?

Vjerujem da mi se svaka prilika u životu pojavila u pravo vrijeme, a ako i nisam bio za nju spreman, odlučio sam skakati u vatru. Glazbu volim i za nju živim, pisanje je moja strast i ekstaza. Osjećam se nagrađenim za ljubav koju sam dao glazbi, netko veći od mene odlučio je da sam zaslužio ovu radost koja me ispunjava sve ove godine muziciranja.

Možete li nam kratko opisati kako funkcionira vaše stvaralaštvo. Kreativnost se ne može forsirati, što radite kada jednostavno nemate inspiraciju?

Inspiraciju treniram pa me i ona tu i tamo nagradi. Tražim motive u odnosima, ljudima, prirodi, svijetu oko sebe. Težim koheziji melodije i teksta koji će i mene i slušatelja ispuniti zadovoljstvom, čežnjom, sjetom, srećom, tugom...

Jedan ste od rijetkih hrvatskih glazbenika koji se plasirao na Billboardovu ljestvicu. Kako gledate na to?

Godinu je dana od izlaska pjesme "Trebaš li me", no nismo se nadali da će postići takav uspjeh. "Trebaš li me" je i dalje pri vrhu top-lista, a Billboardova ljestvica je samo šlag na torti.

Foto: Promo

Što nas očekuje u ovoj godini od vas?

U studiju smo i radimo na novom albumu, do ljeta ćemo sigurno izdati dva nova singla, a možda i album. Imamo puno planova koje vam zasad ne mogu otkriti.

Rekli ste jednom prilikom da se najbolje opuštate uz PlayStation, knjigu ili film. Što od serija i filmova trenutačno gledate i koje su vam igre na PlayStationu najdraže?

"Plejka" je uvijek rezervirana za nogomet. Sada čitam "Žene" od Bukowskog, a od serija gledam "Better Call Saul".

Privatnost držite podalje od javnosti i medija. Međutim, obožavatelje zanima mnogo toga, pa i s kim se družite, s kim izlazite... Je li teško držati neku liniju između onoga što želite i možete podijeliti i onoga što ne želite? Gdje je ta linija?

Ništa nije teško kada znate gdje ta linija počinje i završava.

Hoćete li doći u ožujku na dodjelu Večernjakove ruže?

Naravno da hoću.

Osvojite li je, kome biste je posvetili?

Obitelji, prijateljima i svojim suradnicima.

