Mate Rimac oduševilo pratitelje: 'Držite me, zgnječit ću ih koliko su slatki'

Poduzetnik Mate Rimac u fokusu javnosti najčešće je zbog svojih poslovnih uspjeha, no ovog puta pratiteljima je odlučio otkriti svoju rijetko viđenu stranu. Mate je na svojim društvenim mrežama objavio video na kojem se mazi sa štencima koje je njegova prijateljica našla bačene u šumi.

- Držite me, zgnječit ću ih koliko su slatki. Video stvarno ne moze docarati koliko su slatke ove buhtlice. I onda zamislite da je netko njih dvoje zajedno sa jos 11 braca i seka bacio u šumu. Troje na žalost nije preživjelo a jedna cura se jos bori. Udruga S-PAS by Gloria Malin je preuzela sve osim ova dva hahara - napisao je Rimac u objavi. A jesu li štenci još uvijek dostupni za udomljavanje nije poznato s obzirom na to da je Mate na upit ženske osobe u videu 'hoćemo li ih zadržati?' odgovorio 'ma, može!'.

Rimčeva objava odmah se počela dijeliti društvenim mrežama, a u samo sat vremena prikupila je gotovo 700 lajkova.

Inače, Rimac s pratiteljima najčešće dijeli stvari vezane uz posao dok svoj privatni život nastoji sačuvati podalje od medija. Ipak, u srpnju ove godine mediji su doznali kako je Mate zaprosio svoju dugogodišnju djevojku Katarinu Lovrić.

-Tek smo se upoznali pa nam je trebalo malo vremena. Kakvu sjajnu spontanu zabavu smo imali, volim vas sve! Siguran sam da će godine koje dolaze biti još uzbudljivije od onih prošlih - napisao je tada Mate uz dvije zajedničke fotografije budućih supružnika: jednu iz 2005. i jednu iz 2020. godine.

Foto: Facebook