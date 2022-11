Martina Tomčić ozlijedila se prije Supertalenta, pokazala i što se dogodilo: 'Odrezala sam skoro pola'

Iza nas je druga polufinalna emisija showa 'Supertalent' na Novoj TV u kojoj su veliko finale izborili Mia Kuleš i Ivo Štrkljević, Mario Zovko i Kristijan Crnica. U žiriju su se i ovog puta našli Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman i Martina Tomčić Moskaljov koja je netom prije emisije uživo pratiteljima na svom Insta Storyju pokazala ozljedu koju je zadobila jutro prije polufinala.

- Neka sam ja napravila francusku manikuru i jutros odrezala gotovo pola prsta. Prihvaćam svaki savjet kako da to sakrijem za live - napisala je Martina jučer uz video na kojem pokazuje prst omotan bijelim flasterom dok sjedi na frizuri uoči početka emisije.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Martina je u sinoćnjoj emisiji čak dva puta stisnula X, a prvi put učinila je to članicama grupe Chicas iz Slovenije, koje su otvorile večer. Naime, Martini njihov nastup nije bio na razini polufinala, a to im je dala do znanja i u komentaru. - Krenulo je obećavajuće, mislila sam da ova večer ne može krenuti bolje. Ovo je bilo neprihvatljivo. Ne možete nam u polufinalu ponuditi klasu ispod onog na audicijama - poručila im je članica žirija.

Nešto kasnije na pozornicu je stao Spartanko Smotanko, a ni ovaj nastup Martini nije bio vrijedan polufinala pa je stisnula još jednom svoj 'X'. - To je moja želja. Vi jeste zanimljivi, ali ovo nije za polufinale - zaključila je Tomčić Moskaljov.

