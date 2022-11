Vlatka Pokos žestoko se obrušila na Borjana: 'Dirate se u hrvatsko sveto tlo, plaćeno tisućama žrtava i krvlju'

Vlatka Pokos, bivša televizijska voditeljica osvrnula se na izjavu Milana Borjana, vratara Kanade i Crvene zvezde. On je naime, podigao puno prašine izjavom da nije rođen u Hrvatskoj "nego u Krajini, Dalmaciji, to je bilo srpsko mjesto".

Vlatka je označila Borjana te poručila da ima dovoljno godina i da se malo bolje sjeća povijesti i zemljopisa ovih prostora.

"Prije svega, čestitam hrvatskoj reprezentaciji na maestralnoj pobjedi nad Kanadom! Svi smo jako ponosni i vjerujemo u njihov uspjeh i na ovom Svjetskom prvenstvu!

LEKCIJA IZ POVIJESTI I ZEMLJOPISA ZA @borjan_milan_official

Dragi Milane, imam dovoljno godina da se malo bolje sjećam povijesti i zemljopisa ovih prostora pa Vam mogu sa sigurnošću reci da ste 1987. godine rođeni u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, u HRVATSKOJ prelijepoj Dalmaciji i HRVATSKOM gradu Kninu. Vasi preci su u Hrvatsku stigli bježeći pred Otomanskim carstvom i našli dom u na hrvatskom tlu ali, nažalost, nisu prihvatili ovu zemlju kao svoju domovinu već su ovdje željeli stvarati “Srbiju”. Maligna tvorevina koju spominjete kao mjesto svog rođenja, nikad nije postojala, osim u mokrim snovima velikosrba a ti isti su razlog za bijeg Vase obitelji iz vase domovine Hrvatske. Kad sirite velikosrpske laži po svijetu i dirate se u hrvatsko sveto tlo, plaćeno tisućama žrtava i krvlju, onda morate očekivati odgovor koji Vam se neće svidjeti.

Nikakav ekstremizam ne podržavam i smatram poraznim da se Vi kao mlada osoba, koja je provela veći dio života u Kanadi, hranite mržnjom i lažima. Mogli ste očekivati, nakon svojih bijednih, neinteligentnih provokacija da nećete biti omiljeni u Hrvatskoj.

I za kraj jedno pitanje: kako je moguće da jedan veliki Srbin i srpski domoljub igra za reprezentaciju Kanade a ne Srbije? Obični ste licemjer!

A prije no sto proglasite druge primitivcima, dobro se pogledajte u ogledalo i razmislite o vlastitom ponašanju." napisala je bivša voditeljica.

Inače, nakon utakmice se Milanov telefonski broj navodno masovno širio u WhatsApp grupama pa je tako dobio 2500 poruka hrvatskih navijača.

Hrvatski navijači tijekom utakmice vrijeđali su golmana Kanade, pa njegovu suprugu, pa opet njega... Na kraju su hrvatski navijači zapjevali: "Pet komada, to je naša nada!"

"To pokazuje kakvi su ljudi, primitivci. Nemam što komentirati, to govori o njima. Nemam što reći, čuo sam da su vikali, da su vrijeđali, ali to govori o njima i da trebaju poraditi na sebi i na svojim obiteljima. Očigledno imaju frustracije u kući pa to iskale ovdje", rekao je Borjan. A oglasila se i njegova supruga Snežana. "Slušala sam skandiranje svog imena na Svjetskom prvenstvu! Nije da nemam iskustva s tim, ali nisam očekivala da će se moje ime oriti na stadionu Khalifa na Svjetskom prvenstvu! Woow! Nema te agresije, nacionalizma i primitivizma koji su jači od ovog zagrljaja i ovolike ljubavi!" napisala je uz fotografiju sa sinom Filipom.

VIDEO Slavlje u Torontu