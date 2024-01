Martin iz 'The Voicea' ima najgledaniji video u Hrvatskoj i to s više od 200 tisuća pregleda

Tko je pobjednik showa "The Voice Hrvatska" doznali smo u subotu, a njegov nastup u posljednjoj emisiji ovog natjecanja već je na prvom mjestu trendinga na YouTubeu. Mladi Martin Kosovec (18) osvojio je srca gledatelja svojim tumačenjima pjesama, a to mu je donijelo i pobjedu u ovom showu s čak 88 tisuća glasova publike. Martin je u finalu u subotu izveo dvije pjesme, a jedna od njih zauzela je i prvo, najslušanije mjesto na YouTubeu. Radi se o obradi pjesme ''Sjaj u tami'' grupe Dorian Gray koja je na ovu poziciju došla već u nedjelju te trenutačno ima gotovo 230.000 pregleda.

Ovim nastupom Martin je tako iza sebe ostavio videe regionalnih glazbenika koji često zauzimaju prvo mjesto trendinga u Hrvatskoj. Na drugom mjestu tako su ostali Darko Lazić i Zera s pjesmom ''Prezime'', a treća je pjesma ''Naslovna'' izvođača Amna i Biba.

Na četvrtom mjestu trendinga ponovno je "The Voice Hrvatska" i to ponovno Martinov nastup. Radi se o njegovoj izvedbi iz druge live emisije ''Unchained Melody'' koja trenutačno ima više od 430.000 klikova. Osim toga, u trendingu se nalazi i treća izvedba ovog maturanta i to iz prve emisije uživo. Martin je tada otpjevao ''Tvoju zemlju'' Vice Vukova, a ovaj je nastup do sada skupio više od 715 tisuća pregleda i nalazi se na osmom mjestu ove liste.

Inače, nakon ove izvedbe javio se i Massimov tim na društvenim mrežama.

"Vanna je najavila da će njen Martin u finalu The Voicea izvesti pjesmu našeg glazbenog diva. Hvala im. Stižu vaše poruke. Hvala i Vama. Ganuti smo i zahvalni", napisali su, pa dodali: "Pobijedila je emocija. Naš je Max bio i ostaje sinonim za nju. Zauvijek će(š) biti tu. Hvala svima u The Voiceu, a posebno hvala Vanni i Martinu kojemu čestitamo od srca."

Podsjetimo, nakon finalne večeri i pobjede Martin se javio na društvenim mrežama gdje je ponovno sve oduševio svojom skromnošću.

- Ovo nije moja pobjeda, ovo je pobjeda svih ovih ljudi, pobjeda muzike i ljubavi, jer plasman je samo brojka a prijateljstva stečena kroz ovih 5 mjeseci su za mene pobjeda.......Živjeli - poručio je član tima Vanna koji je ovim plasmanom osvojio ugovor s diskografskom kućom Universal Music Group, koju u Hrvatskoj predstavlja Universal Music Hrvatska, i nagradu za glazbeno usavršavanje u vrijednosti od 25.000 eura, koju osigurava HRT.

VEZANI ČLANCI