Marko Škugor otkriva koji je recept za uspjeh na sceni

Šibenski slavuj Marko Škugor velikim je koncertom u KD Vatroslav Lisinski u Zagrebu još jednom potvrdio da je jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika. Za svoju vjernu publiku Marko na istom mjestu priprema i drugi koncert 25. ožujka.

– Lisinski je zaista hram glazbe u Hrvatskoj te sam jako sretan jer drugu godinu zaredom dvorana je bila puna. Postoje koncerti, a postoji i koncert u Lisinskom – ponosno nam je rekao Škugor koji se tako pridružio klapama Rišpet i Intrade koje su također napunile Lisinski.

– Recept su emocija te kvalitetan i kontinuiran rad. Rišpet i pogotovo Intrade su klape koje imaju velik broj hitova, bliski su ljudima i tu nema “prijevare”, ljudi znaju što mogu očekivati, a upravo zato su i dvorane pune – veli Škugor koji se zbog solo karijere lani pozdravio s prijateljima iz 4 tenora.

– To je nekako bilo neizbježno s obzirom na to kako su se stvari počele razvijati. Žao mi je zbog druženja i odlične atmosfere, ali ipak mi je moja solo priča bitnija, a prioriteti se ipak moraju odrediti – kaže Škugor koji je diplomirao financije na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. No zasad se ne misli baviti strukom.

– Vidim se jedino s mikrofonom u ruci, ali ipak dobro dođe znanje stečeno na fakultetu – otkriva nam Škugor kojem su najveći uzori Oliver Dragojević i Andrea Bocelli, kako kaže, svaki u svojoj priči. Najveća su mu podrška supruga Ivana te sinovi Andrija i Petar, koji će možda jednog dana zamijeniti tatu za mikrofonom.

– Stariji sin baš i ne voli kad pjevam ili uopće govorim o pjevanju jer zna, kad se pjeva – tate nema kod kuće. Ipak, počeo je nešto pjevušiti po kući – sa smiješkom kaže Škugor.

Iza pjevača je i eurovizijsko iskustvo budući da je kao prvi tenor Klape s mora predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj 2013. godine. Stoga je zanimljivo bilo čuti i što misli o aktualnom predstavniku na Eurosongu Roku Blaževiću.

– Mislim da je izvođač puno kvalitetniji od pjesme! Nema tu nikakvih specijalnih savjeta, on će to otpjevati točno i sigurno jer je odličan pjevač, a sve ostalo ovisi o previše faktora – kaže Škugor koji je ove godine i nominiran za Porin u kategoriji najboljeg albuma zabavne glazbe.

- Jako me iznenadila nominacija jer sam iskreno zaboravio da me je moj diskograf Scardona uopće prijavio. Ipak, drago mi je da je album nominiran, zasluga je to autora prekrasnih pjesama, a i aranžera najvećeg broja pjesama, pokojnog Remija Kazinotija - kaže Škugor pred kojim je puno koncerata.

- Bit će ovo godina prepuna koncerata, nakon Lisinskog slijede koncerti u Sloveniji, a među njima i nastup u kultnoj Ljubljanskoj areni Stožice, krajem ožujka se vidimo u Zadru, a nakon toga dolazi i velika ljetna turneja.

-