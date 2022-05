Marija Šerifović se oglasila na vijest o svojoj djevojci: 'Toliko ste strašni i bezosjećajni'

Pjevačica Marija Šerifović na svom Instagram profilu reagirala je na naslove u pojedinim srbijanskim medijima koji su napisali da je snimljena s novom djevojkom.

Šerifović je najprije objavila nekoliko naslovnica koje su prenijele da je Marija u Pragu snimljena u zagrljaju nepoznate djevojke, a u jednom od naslova stoji i "pokazala novu djevojku".

-Toliko ste strašni. Toliko ste bezosjećajni. Beskrupulozni. Do te mjere da vam ništa nije sveto. Srećom, veći je broj ljudi koji vjeruje meni, a ne vama. I na tome Bože hvala ti - napisala je Marija.

- Osoba na slici je moja kuma. I poslije me pitate zašto nisam raspoložena za suradnju - evo zašto. Nadam se da ćete i vi to zapamtiti, jer ja sigurno hoću - poručila je pjevačica ljutito.

Inače, Marija svoj ljubavni život drži daleko od očiju javnosti. Međutim, nedavno je otkrila razmišlja o potomstvu te da je već zamislila i vjenčanicu koju bi voljela jednog dana odjenuti. U razgovoru za Alo kazala je i kako često posječuje psihoterapeuta.

Osvrnula se potom na to kakva je u privatnom životu, budući da pred kamerama uvijek djeluje neustrašivo i samouvjereno.

- Puno toga me može pokolebati, ljudi me doživljavaju bezobraznom, bahatom, drskom, bezobraznom, ali ja nisam takva! Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svih koje poznajem, ali lakše mi je da sama, bez igdje ikoga, procesuiram stvari koje me dovode u takvo stanje - iskrena je pjevačica. Poznato je da se Marija godinama zalaže za prava LGBT populacije.

- Nisam svjesna svog utjecaja i ne želim o tome razmišljati na taj način, a mladima je jako važno da znaju kako imaju samo jedan život! Ne želim da mi obitelj ili okruženje diktiraju kada ću voljeti ili što ću raditi. Tko to tvrdi? Ljudi koji žive pod kamenom? Ne želim imati kontakt s njima! - kaže pjevačica.

