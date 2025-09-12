Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
u novoj sezoni

Marija iz 'Života na vagi' progovorila o razvodu: 'Promijenila sam krug prijatelja i tad sam dala još više od sebe'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
12.09.2025.
u 08:00

Marija je tijekom drugog tjedna nove, devete sezone ušla u kuću kako bi novim kandidatima dala malo motivacije i neke savjete, a tom je prilikom i govorila o svom razvodu.

Mariju Novak RTL-ovi gledatelji upoznali su u prošloj sezoni showa "Život na vagi", a u proces mršavljenja ušla je sa 163,1 kilogram. Na posljednjem vaganju imala je 104,8 kilograma. Impresivna transformacija koju je nastavila i vani, a u među vremenu se u nekoliko prilika na Instagramu osvrnula na svoj put.
"Danas je točno godinu dana otkako sam zakoračila iz 'Života na vagi' u svoj novi život. Nije bilo lako. Bilo je padova, suza, odricanja, ali i puno smijeha, ponosa i malih pobjeda. Najvažnije što sam naučila? Ne radi se samo o kilogramima. Radi se o zdravlju, disciplini i ljubavi prema sebi. Promjena nije sprint nego maraton. Ako ja mogu – možeš i ti", napisala je Marija tada i dodala:

"Nisam još na cilju, ali sam ponosna na svaki korak do sada. Ova godina mi je pokazala da je najveća snaga ustrajnost. Za sve vas koji se možda dvoumite: krenite. Prvi korak je najteži, ali i najvrjedniji"
Marija je mnoge oduševila svojom pričom i upornošću. Zdrave navike koje je usvojila u showu nastavila je prakticirati.
Nakon showa ostala je u prijateljskim odnosima s Tomislavom i Alinom. - Nas troje se dosta družimo, nekako smo kliknuli i ostali si jako dobri - kaže Marija. Kada je tek napustila show bilo je izazovno držati se navika koje je naučila u showu, ali sada više nema taj problem.  - Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem, čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama - veli i otkriva svoju novogodišnju želju. -Već sam si ostvarila to da počinjem raditi s novom godinom, a u 2025. mi je cilj upisati vojsku – to bih jako željela i to mi je neki prvobitni cilj - kaže.

Nedavno je otkrila i kako je već par mjeseci rastavljena i ovoj temi je nedavno pričala za RTL. Rekla je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet.

– Sada shvaćam da sam rastavljena i super mi je ovakav život, ali mislim da to nisam 100 posto proživjela kako bih to možda proživjela da nije bilo cijelog ovog procesa "Života na vagi". Kad sve ovo prođe, neću razmišljati o ovome što se dogodilo - rekla je i dodala:  – O. K. sam, prošla su četiri mjeseca od rastave. Razvod smatram pozitivnom promjenom u svojem životu jer da se nije trebalo dogoditi, ne bi se dogodilo. 

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

Marija je tijekom drugog tjedna nove, devete sezone ušla u kuću kako bi novim kandidatima dala malo motivacije i neke savjete, a tom je prilikom i govorila o svom razvodu. Na pitanje kandidata Domagoja što joj je bio najveći izazov nakon izlaska iz showa, Marija je rekla: "Moj izazov ne bih rekla da je vezan uz 'Život na vagi'. Meni se život promijenio, ja sam se rastala. Promijenila sam krug prijatelja i tad sam dala još više od sebe." Dodala je da su joj ljudi iz okoline ponekad predstavljali izazov, ali da ih nije uzimala k srcu. "Izazov su bili svi ljudi, ali ja ih nisam doživljavala, samo sam ih ignorirala." Njezin iskreni odgovor izazvao je poštovanje i tišinu među kandidatima.

Ključne riječi
RTL život na vagi Marija Novak showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ŽIVOT NA VAGI

Suze, emocije i neočekivani odlazak! Edo otkrio: 'Mislim da je on prvi u povijesti showa koji bi mogao izgubiti 100 kg'

Domagoj je idući stigao na vagu, a na prošlom vaganju imao je 214,9 kilograma. "Volio bih još bolje i jače, koji put glava hoće, ali tijelo ne da. Kada izađem, bit će nastavak ove priče. Prvi izazov sam odgledao i to mi je bilo najteže, mali izazov sam odradio najbolje što mogu", otkrio je Domagoj. Na vaganju je izgubio 6,7 kilograma, odnosno, 3,1% kilograma. "Bit ću hrabar pa ću reći ono što priželjkujem i osjećam. Mislim da je on prvi natjecatelj u povijesti 'Života na vagi' koji bi mogao izgubiti 100 kilograma", prognozirao je sretno trener Edo

ŽIVOT NA VAGI

Tjedan dana bazena za crvene, plavci se šale: 'Bit će teži na vagi jer će se napiti vode'

Zoran i Dubravko išli su drugi i Dudo je namjerno tresao gredu, što je njemu bilo jako zabavno. No Zoran se nije dao dekoncentrirati i odnio je bod za plavce. Sljedeći su bili Ivana i Ivica i crveni su odnijeli još jedan bod. Četvrti par bili su Josipa i Ana, koja je bila bolja. Marija je shvatila da je Sneki jača od nje pa je počela tresti gredu kao Dubravko, no nije uspjela u svom naumu i crveni su odnijeli još jedan bod. Zvonimir je bio bolji o Ivana, Ema od Nene, a Dominik od Tamare i crveni će zasluženo uživati tjedan dana u bazenu!

Video sadržaj
HRT

Mnogima omiljena domaća emisija vraća se na TV : U goste stiže i Aleksandar Stanković

Rubrike koje su tijekom godina postale zaštitni znak emisije i dalje ostaju dio programskog sadržaja. Ponedjeljkom će gledatelji uživati u cvjetnim kreacijama Saše Šekoranje, utorkom će se u rubrici Veterinarska ambulanta upoznati s kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima, srijedom će poznate osobe razgovarati s Dorijanom Klarićem u opuštenom tonu, četvrtak je rezerviran za kulinarske minute u kuhinji sa Suzy, dok petak donosi modna i filmska izdanja uz Izabelu Vrtar i Boška Piculu. Među najpopularnijim sadržajima i dalje se ističu rubrike „Cvijeće Saše Šekoranje“ i „U kuhinji kod Suzy“ koje na digitalnim platformama ostvaruju veliki doseg, a recepti i cvjetni savjeti postaju trajna inspiracija gledatelja

Učitaj još