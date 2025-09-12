Marija iz 'Života na vagi' progovorila o razvodu: 'Promijenila sam krug prijatelja i tad sam dala još više od sebe'

Mariju Novak RTL-ovi gledatelji upoznali su u prošloj sezoni showa "Život na vagi", a u proces mršavljenja ušla je sa 163,1 kilogram. Na posljednjem vaganju imala je 104,8 kilograma. Impresivna transformacija koju je nastavila i vani, a u među vremenu se u nekoliko prilika na Instagramu osvrnula na svoj put.

"Danas je točno godinu dana otkako sam zakoračila iz 'Života na vagi' u svoj novi život. Nije bilo lako. Bilo je padova, suza, odricanja, ali i puno smijeha, ponosa i malih pobjeda. Najvažnije što sam naučila? Ne radi se samo o kilogramima. Radi se o zdravlju, disciplini i ljubavi prema sebi. Promjena nije sprint nego maraton. Ako ja mogu – možeš i ti", napisala je Marija tada i dodala:

"Nisam još na cilju, ali sam ponosna na svaki korak do sada. Ova godina mi je pokazala da je najveća snaga ustrajnost. Za sve vas koji se možda dvoumite: krenite. Prvi korak je najteži, ali i najvrjedniji"

Marija je mnoge oduševila svojom pričom i upornošću. Zdrave navike koje je usvojila u showu nastavila je prakticirati.

Nakon showa ostala je u prijateljskim odnosima s Tomislavom i Alinom. - Nas troje se dosta družimo, nekako smo kliknuli i ostali si jako dobri - kaže Marija. Kada je tek napustila show bilo je izazovno držati se navika koje je naučila u showu, ali sada više nema taj problem. - Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem, čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama - veli i otkriva svoju novogodišnju želju. -Već sam si ostvarila to da počinjem raditi s novom godinom, a u 2025. mi je cilj upisati vojsku – to bih jako željela i to mi je neki prvobitni cilj - kaže.

Nedavno je otkrila i kako je već par mjeseci rastavljena i ovoj temi je nedavno pričala za RTL. Rekla je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet.

– Sada shvaćam da sam rastavljena i super mi je ovakav život, ali mislim da to nisam 100 posto proživjela kako bih to možda proživjela da nije bilo cijelog ovog procesa "Života na vagi". Kad sve ovo prođe, neću razmišljati o ovome što se dogodilo - rekla je i dodala: – O. K. sam, prošla su četiri mjeseca od rastave. Razvod smatram pozitivnom promjenom u svojem životu jer da se nije trebalo dogoditi, ne bi se dogodilo.

Marija je tijekom drugog tjedna nove, devete sezone ušla u kuću kako bi novim kandidatima dala malo motivacije i neke savjete, a tom je prilikom i govorila o svom razvodu. Na pitanje kandidata Domagoja što joj je bio najveći izazov nakon izlaska iz showa, Marija je rekla: "Moj izazov ne bih rekla da je vezan uz 'Život na vagi'. Meni se život promijenio, ja sam se rastala. Promijenila sam krug prijatelja i tad sam dala još više od sebe." Dodala je da su joj ljudi iz okoline ponekad predstavljali izazov, ali da ih nije uzimala k srcu. "Izazov su bili svi ljudi, ali ja ih nisam doživljavala, samo sam ih ignorirala." Njezin iskreni odgovor izazvao je poštovanje i tišinu među kandidatima.