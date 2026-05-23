Slavna pjevačica otkrila bolnu istinu o bivšem suprug, poznatom sportašu: 'Istog tjedna dobila sam rak i saznala da me prevario'

Pjevačica Sheryl Crow progovorila je o prekidu veze s Lanceom Armstrongom, otkrivši da joj je istog tjedna kada su prekinuli dijagnosticiran rak dojke te da je saznala kako je Armstrong već započeo vezu s poznatom glumicom. Pjevačica, poznata po hitu “All I Wanna Do” iz 1994., o tome je govorila u epizodi Netflixove serije The BobbyCast, ne spominjući izravno ime sedmerostrukog pobjednika Tour de Francea. „U istom tjednu kada smo prekinuli, dijagnosticiran mi je rak dojke i saznala sam da se viđa s jako poznatom glumicom”, rekla je voditelju Bobbyju Bonesu. „Bila sam zaručena, imala sam troje prekrasne posvojene djece svog partnera, željela sam imati djecu s tom osobom. A onda sam prošla kroz oko devet mjeseci zračenja, tuge i ljutnje.”

Crow i Armstrong započeli su vezu 2003. godine, a zaruke su objavili u rujnu 2005. Ipak, nikada nisu stigli do oltara te su službeno prekinuli 3. veljače 2006. godine. Istog tjedna Crow je saznala da im karcinom, zbog čega je već istog mjeseca podvrgnuta operaciji uklanjanja tumora. Kasnije je postala zagovornica ranog otkrivanja raka dojke te je 2010. godine sa svojim kirurgom otvorila dijagnostički centar Sheryl Crow Imaging Centre. Govoreći o borbi s bolešću, Crow je rekla kako joj je dijagnoza potpuno promijenila pogled na život. „Jedna od stvari koje mi je liječnica rekla bila je: ‘Imala sam tisuću žena s rakom dojke. Nemoj propustiti lekciju koju ti ovo donosi.’ Trebalo je da mi život naglo stane kako bih se zapitala: ‘Tko sam ja i zašto radim to što radim? Volim li uopće ono što radim?’”

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2

U intervjuu za The Guardian iz 2021. Crow je rekla da joj je preživljavanje raka pomoglo redefinirati vlastiti identitet. „Do tada sam cijeli život brinula o svima oko sebe. Nakon toga počela sam sebe stavljati na prvo mjesto. U glavi sam stalno imala glasove koji su mi govorili da ništa što radim nije dovoljno dobro. Sada sam ih napokon utišala.” Crow je oduvijek željela imati djecu, što je, kako se navodi, bilo jedna od točaka prijepora u vezi s Armstrongom. Crow je nakon preseljenja u Tennessee 2008. godine postala samohrana majka te je posvojila dvojicu sinova: Wyatta, koji danas ima 19 godina i Levija, koji ima 16.

U podcastu je govorila i o majčinstvu u četrdesetima te je li joj smetalo to što je postala starija majka. „Prvo dijete dobila sam s 45, a drugo s 48 godina”, rekla je. „Uvijek sam se osjećala mladom… uvijek sam bila u odličnoj formi. Svaku večer skačem na trampolinu. Za mene godine nikada nisu bile faktor.” Naglasila je kako joj je majčinstvo u kasnijoj dobi omogućilo da se potpuno posveti sinovima bez osjećaja da propušta nešto u karijeri. „Nije bilo ničega zbog čega sam mislila da nešto propuštam. Bila sam na svakoj bejzbol utakmici.”