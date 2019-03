Makeover poznatih Hrvata: Korigirali su podočnjake  i nosove, presađivali kosu

Od oka do boka i od papka do kapka! Zvijezde su se oduvijek oslanjale na pomoć plastičnih kirurga u želji da očuvaju mladolik izgled. Uvriježeno je mišljenje da u tome prednjače žene, no ipak se sve češće na to odlučuju i muškarci.

Prošli tjedan skladatelj i gitarist popularnog Parnog Valjka Husein Hasanefendić Hus (65) “ponovio” se novom kosom, a bez ustručavanja je govorio o zahvatu presađivanju kose.

– Smatram da je za javnu osobu pristojan izgled izraz poštovanja prema publici i gledateljima – kazao je Hus za Gloriju.

Muškarci s hrvatske estrade operirali su nosove, uklanjali podočnjake, presađivali kosu... Tonči Huljić, koji se operativnim zahvatom riješio podočnjaka, savjetovao je to i Jasminu Stavrosu.

Botoks radi reklame

– Čuo sam da je Tonči uklonio podočnjake iako mi to nije potvrdio. Sreli smo se na Staru godinu kad mi je iz čista mira savjetovao da se riješim podočnjake i da se malo zategnem jer izgledam umorno – rekao je svojedobno za 24 sata Stavros, koji se 2005. godine odlučio “ispeglati” botoksom.

– Napravio sam to radi reklame. To je bio moj način da privučem novinare jer nemam ljubavnicu ni ljubavnika – kazao je za net.hr.

Pjevač je tvrdio da posjećuje i kozmetički salon za elektrostimulaciju mišića lica kako bi održao tonus. Osim Stavrosa i Huljića, podočnjake je uklonio i sportski komentator Božo Sušec, a nosove su operirali Rene Bitorajac, Dino Rađa, Niko Kovač i Petar Grašo. Za razliku od mnogih, Bitorajcu nije bio problem govoriti o korekciji kojoj se podvrgnuo.

– Operaciji sam se podvrgnuo zbog devijacije septuma. Prezadovoljan sam ishodom operacije – izjavio je Rene nakon operacije. Doktor je Bitorajcu usput korigirao i vršak nosa. Osim televizijskih zvijezda, u ordinaciju doktora Siniše Glumičića često dolaze nogometaši, rukometaši, boksači… – Dino Rađa dvaput je kod mene prije nekoliko godina operirao nos, a ozlijedio ga je igrajući košarku – rekao je doktor Glumičić. I bivši trener hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač operirao je nos, a na zahvat se navodno odlučio zbog izbočenja koje mu je ometalo rad sinusa i prohodnost dišnih kanala.

Tretman teen-liftingom

U posjet estetskom kirurgu navodno se 2010. godine zaputio i nogometni trener Igor Štimac, i to radi presađivanja kose. Dok su neki o tome otvoreno govorili, Petar Grašo se zavijena nosa krajem 90-ih pri izlasku iz Glumičićeve ordinacije razljutio na fotoreportere koji su se tamo našli.

Prvi hrvatski estradnjak koji je bojio kosu bio je pokojni Ivo Robić, a zadarski pjevač Duško Lokin godinama je ćelavost prikrivao perikom, koju je obećao skinuti ako Hrvatska postane prvak svijeta u nogometu.

Massimo Savić podvrgnuo se teen-liftingu, strujnoj stimulaciji mišića lica. Smatra to vrlo pozitivnim. – To je čudo, od osobe koja je izgledala kao umoran starac obješena lica, s brazdama na čelu i obrazima, postao sam čovjek s licem iz časopisa – izjavio je tada za 24 sata oduševljeni Massimo.

