Sprema se Croatia Rhapsody: 'Projekt Tončija Huljića bit će glavni izvozni brend'

Zagreb se sprema za novi glazbeni spektakl. Tri godine nakon što je glazbeni dvojac 2Cellos ispisao povijest koncertom na Tomislavcu, na istoj lokaciji održat će se finale projekta iza kojeg stoje Tonči Huljić i Zagrebačka filharmonija. Njihova suradnja najavljena je emotivnom obradom pjesme ‘Dva put sam umra’ koju je upravo Huljić napisao za legendarnog Olivera Dragojevića, a koja je do sada na YouTubeu broji gotovo pola milijuna pregleda.

Suradnja će se nastaviti idućih mjeseci kroz ciklus koncerata. Uz zvuk Madre Badesse i Akademski zbor Ivana Gorana Kovačić Huljić kreće u novi glazbeni pothvat. Riječ je o koncertima instrumentalne glazbe koji će se temeljiti na filmskoj glazbi i obradama popularnih pjesama koje su obilježile dosadašnju plodonosnu karijeru Tončija Huljića.

Presjek karijere

Novi projekt zajedno su predstavili skladatelj i autor projekta Tonči Huljić, ravnatelj Zagrebačke filharmonije Mirko Boch te zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. – Do sada sam izdao 1370 pjesama. Gotovo 30 posto mog autorskog rada je instrumentalna glazba. Već dvije godine zajedno sa Zagrebačkom filharmonijom zanosim se idejom da ostavim moju životnu fascinaciju i da pametno ostarim uz glazbu, i to na tragu klasike ili crossovera koji sam počeo raditi 2000-tih godina – istaknuo je Huljić na predstavljanju projekta. Na koncertima će u novom ruhu zasjati neki od Huljićevih najvećih hitova koje je napisao za Maksima Mrvicu, grupe Bond i Wild, ali i pjesme s albuma Waterland koji je izašao u Japanu i Koreji. Sve to bit će začinjeno i glazbom koju je Huljić napisao za 17 serija i filmova, među kojima su i dva hollywoodska blockbustera.

– Bit će dvije vrste koncerata i suradnje, lirski koji se tiče glazbe iz filma i serija te Croatia Rhapsody koji se više bazira na zvuk Madre Badesse uz zvuk Filharmonije – otkrio je Huljić i dodao da je prvi koncert zakazan za 3. svibnja. Tijekom konferencije Huljić se dotakao i svoje kćeri Hane koja je zadužena za orkestraciju. – Htio bih zahvaliti svojoj kćeri Hani koja radi ovako divne orkestracije. Nemojte ovo shvatiti kao privatiziranje konferencije. Ja sam samo ponosni tata koji je svoje dijete stavio u svoju funkciju. Nadam se da me zbog toga neće tužiti za zlostavljanje djece – kroz smijeh je kazao Huljić.

Izvozni brend

Projekt je pozdravio i ravnatelj filharmonije. – Ovo je hrvatski proizvod važan ne samo za regiju već i za Europu. Vjerujem da ćemo ovim projektom postići puno uspjeha – uvjeren je Boch. U svjetski uspjeh vjeruje i gradonačelnik Milan Bandić. – Poznavajući Tončija, ovo će biti glavni izvozni brend – zaključio je Bandić.

