Maja Šuput ima poruku za Tomaševića: Zamolila bih gradonačelnika da učini nešto, jer ćemo svi poludjeti

U radijskoj emisiji "Purgeraj" na radio Sljemenu osobe iz javnoga života otkrivaju svoje doživljaje Zagreba i predstavljaju svoje najdraže i najintimnije zagrebačke kutke. Jučer je gošća bila pjevačica Maja Šuput koja sa suprugom i sinom sada živi u Šestinama, a odrastala je na Borongaju, zatim je živjela na Savici i sada u podsljemenskoj zoni. U razgovoru je popularna pjevačica pričala o svojim omiljenim lokacijama u Zagrebu i naglasila je kako je veliki hedonist pa su joj neka od omiljenih mjesta u gradu restorani, a otkrila je i kako sa sinom često odlazi u šetnju na Jarun ili Bundek. Da joj dođu prijatelji iz inozemstva Maja bi ih odvela na zagrebački advent jer smatra da je to poseban doživljaj. Maja se osvrnula i to kakva je situacija s parkingom i prometom u Zagrebu i ispričala je što bi ona napravila da je gradonačelnica.

- Pa prvo ćemo promijeniti ovog gradonačelnika da ja budem gradonačelnica pa ćemo onda krenuti od parkinga. Znači mi svi koji vozimo i koji smo cijele dane u autu smo ludi na parking i na sve zelene trake i trake za bicikliste, mi više nemamo gdje voziti i svi smo polu ludi od prometa. Tako da evo, ja bih zamolila gradonačelnika, vjerojatno ga to svi mole, da učini nešto ili da se posavjetuje s nekim tko će mu pomoći jer ćemo mi svi izluditi. Zagrebu zaista treba neka pomoć s prometom i parkingom - iskreno će Maja. Nije zadovoljna ni rješenjima koja se odnose na odlaganje otpada.

- One sve priče sa smećem koje su trajale neko vrijeme s onim bojama, mi smo se svi u kvartu posvađali oko toga. Do te mjere smo imali pomutnju s tim kantama, više nikome nije bilo jasno gdje što ide. Mi trošimo tonu novca na plave vreće, od smeća smo napravili apsolutni cirkus tako da mi se ni to ne sviđa - veli pjevačica. Ističe kako je Zagreb skup grad i dala je nekoliko prijedloga za koje misli da bi dobrodošli našoj metropoli. - Definitivno bi bilo sjajno da imamo još jedan ogroman park kao što npr. New York ima Central Park. Imamo jako puno ljudi i mislim da nam fali još jedna velika super zelena površina. Bilo bi sjajno, što se tiče stambenog dijela, da imamo nešto kao npr. Beograd na vodi, jedan ultra luksuzni kvart gdje imaš šoping centar i malo se prese*avaš pred svijetom… Bilo bi sjajno da imamo i više od dva noćna kluba, da ne moram prijatelje voditi u Beograd - poručuje Maja.

GALERIJA Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila