Maida pokazala kako uživa na spektakularnom mjestu: 'Jednostavna, divna i najljepša'

Maida Ribić, djevojka koju je javnost upoznala i zavoljela u posljednjoj sezoni RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", ponovno je dokazala da živi život punim plućima, daleko od drame i medijskih napisa. Nakon turbulentnog perioda poslije showa, Maida je spas od ljetnih vrućina i znatiželjnih pogleda pronašla u srcu Bosne i Hercegovine, u spektakularnom kanjonu rijeke Vrbas. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila seriju fotografija koje oduzimaju dah, a na kojima pozira u minijaturnom bikiniju, pokazujući svoju besprijekornu figuru i avanturistički duh koji je osvojio srca gledatelja.

Čini se da je za Maidu ljeto u punom jeku, a sudeći po objavi, ne treba joj ni more ni egzotične destinacije da bi pronašla svoj komadić raja. Kratkim i jasnim opisom "Vrbaja, plivaja, chillaja", uz hešteg #lagano, dala je svima do znanja da je pronašla savršenu formulu za opuštanje. Na seriji objavljenih fotografija, Maida izgleda sretnije i opuštenije no ikad. Fotografije su izazvale lavinu pozitivnih komentara, a njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "Jednostavna, divna i najljepša", samo je jedan od komentara. "Ma kakvi Maldivi, ništa to", poručio joj je pratitelj.

FOTO Ovi slavni najveći su obožavatelji Jadrana! Kod nas su slavili rođendane, a ova poznata pjevačica pronašla je i ime za dijete

Podsjetimo, Maida Ribić, tridesetogodišnja freelancerica iz Velike Kladuše s adresom u Sarajevu, u fokus javnosti dospjela je kao pobjednica četvrte sezone showa "Gospodin Savršeni". Njezina energija, samopouzdanje i svestranost odmah su zapele za oko neženji Milošu Mićeviću, koji ju je u dramatičnom finalu odabrao kao svoju srodnu dušu. Iako je romantična priča s Milošem Mićevićem započela idilično i budila nade u sretan kraj kao iz bajke, stvarni život nakon showa donio je drugačiji, realniji scenarij. Njihova veza, nažalost mnogih fanova, nije potrajala dugo nakon završetka snimanja. Maida je u kasnijim intervjuima vrlo otvoreno i iskreno govorila o razlozima prekida i govorila je kako je osjećala da je Miloš bio više zabrinut oko toga da ne razočara drugu finalisticu, Barbaru, nego oko stvarne izgradnje i njegovanja odnosa s njom. Gledatelji su s nestrpljenjem iščekivali nastavak njihove ljubavne priče izvan kamera, no uslijedio je hladan tuš. Bajka nije imala sretan kraj, a par je ubrzo objavio da nisu zajedno. U medijima su se pojavile različite verzije priče o razlozima prekida, no Maida je, čini se, odlučila okrenuti novu stranicu i nastaviti dalje jača no ikad.

Maidin spektar talenata i interesa nije ograničen samo na osvajanje srca u romantičnim televizijskim formatima. Svoju svestranost i brojne vještine dokazala je i sudjelovanjem te pobjedom u još jednom popularnom kulinarskom showu, "Večera za 5". Prije nego što je postala poznato lice s televizijskih ekrana, Maida je s tek 19 godina otišla u Sjedinjene Američke Države gdje je radila kao dadilja.Nakon dvije godine provedene u Americi, vratila se u Sarajevo, obogaćena novim znanjima i životnim lekcijama. Sada živi u Sarajevu, gdje radi kao model, social media manager, trenerica fitnessa i grafička dizajnerica.