Luka Nižetić otvorio pizzeriju na Visu: 'Gosti su oduševljeni, kažu da je naša pizza jedna od top 3 pizze na svijetu'

Devet godina nakon što je napravio iskorak s estrade i uplovio u ugostiteljske vode bistroom “Fabrika” na otoku Visu, Luka Nižetić odlučio se na još jedan ugostiteljski pothvat. Ovih je dana u Komiži uz bok već dobro poznatoj “Fabrici” otvorio pizzeriju. U vremenu kada baš i nisu idealne prilike za pokretanje novog ugostiteljskog projekta, Luka je dobio ponudu vlasnika susjednog restorana i odvažio se na izazov o kojem je, priznaje nam, i sam maštao proteklih godinu dana.

Niz slučajnosti

– Izgleda da mi se u životu neke stvari zaista događaju neplanirano. Tako je bilo s “Fabrikom”, a sad se dogodilo s otvaranjem pizza & bar “Hum”. Veliki sam ljubitelj pizze kao vrhunske delicije koja je već davno prešla granice Italije i otvaranje pizzerije u neku mi je ruku ostvarenje dječačkog sna – kaže kroza smijeh Luka, koji je poznat i kao veliki putoholičar, ali i gurman.

Foto: Promo – Dosta putujem svijetom i uvijek su mi nezaobilazna mjesta restorani, “street food” lokacije, marketi pa sam tako, vjerovali ili ne, najbolju pizzu jeo u Vijetnamu. Ovo jelo pruža niz kombinacija, što me još više zaintrigiralo, a da ne bih ništa prepustio slučaju, angažirao sam provjerene eksperte za pizzu napoletanu Marina i Ivana Vanjaka, koji su nam dali potrebnu edukaciju i s nama osmislili ponudu – ističe pjevač i ugostitelj. A u ponudi se nalazi čak 12 raznovrsnih pizza koje su podijeljene u dvije kategorije The classics i The classics, a za sve ljubitelje slatkog tu su i pizze u slatkim varijantama, popularno nazvane Sweetzzas.

– U klasične varijante spadaju Margherita, 6 cheese, Capricciosa, Ham&bacon, Go green i Blue fin, dok smo u kategoriji The creative dali slobodu u kombinacijama pa su se tu našle pizze Truffle mortadela, Fresh tuna Carpaccio, Ragu Italiano, Shrimp tails, Bresaola&pineapple i Komiška s inćunima, inspirirana najpoznatijim jelom ovog mjesta, komiškom pogačom. Poigrali smo se i sa slatkim varijantama pizze koje smo nazvali Sweetzzas. Gosti su, vidim, već sad ludi za Fritizzom – prženim tijestom pizze u fritezi s preljevom od Nutelle, i za Hummy yummy, kombinacijom sladoleda i Nutelle u tijestu za pizzu – govori Luka.

Foto: Promo

Vinkovačke jeseni

Pizzerija je već oduševila prve goste, a Luka ne krije sreću što su reakcije iznad očekivanih. – Jedan gost rekao je da mu je to bila jedna od top tri pizze koje je jeo dosad, a proputovao je cijeli svijet. To nam puno znači jer smo u kratkom razdoblju uspjeli ovu priču postaviti na noge. Uvijek prioritet dajemo kvaliteti namirnica i estetici tanjura te se trudimo zadržati nivo kako bi nam se gosti vraćali – ističe Nižetić i dodaje da, unatoč tome što ima pune ruke posla s ugostiteljstvom, ne namjerava odustati od glazbene karijere.

– Drago mi je vidjeti da je novi singl “Ostani dite”, koji je više od mjesec dana među top 10 najemitiranijih singlova u eteru domaćih radiopostaja. U ovom jednogodišnjem razdoblju bez koncerata izašla su još dva singla – “Ae” i “Ka more je život” pa ću ih na Vinkovačkim jesenima imati priliku prvi put izvesti pred publikom, čemu se neizmjerno veselim – kaže Luka Nižetić za kraj.

Tri najvažnija savjeta za savršenu pizzu 1. Napoletana je vrsta pizze koja se originalno pravi s rajčicama i mozzarellom, a za nju su bitni prvoklasni sastojci, ali i način pripreme. Za savršeno hrskavu pizzu potrebno je koristiti brašno tip 00. 2. Prije pripreme tijesto mora dva dana fermentirati na sobnoj temperaturi. Ono mora biti prozračno, lagano i elastično. 3. Pizzu treba peći 60 sekundi (ni više ni manje) u posebnoj peći na 450 stupnjeva. Pri izvlačenju pizze iz peći posebno treba paziti na rub pizze, kako se ne bi oštetio, ali i da ostane što više fermentiranog plina u njemu.

