Londonska policija objavila je kako smrt Sinead O'Connor nije sumnjiva

Londonska policija priopćila je kako smrt slavne irske pjevačice Sinead O'Connor ne tretiraju kao sumnjivu.

"Policija je pozvana u 11:18 sati u srijedu, 26. srpnja na dojavu o ženi koja nije reagirala na adresi stanovanja. Kada su policijski službenici stigli, 56-godišnja žena je proglašena mrtvom na mjestu događaja. Bliži rođaci su obaviješteni. Smrt se ne tretira kao sumnjiva.”, stoji u priopćenju policije.

Podsjetimo, legendarna irska glazbenica Sinead O'Connor preminula je u četvrtak u 57. godini života. Sinead je postala svjetska zvijezda 1990. svojom obradom Princeove pjesme "Nothing Compares 2 U". Spot za tu pjesmu ima gotovo 400 milijuna pregleda na YouTubeu. O’Connor je debitirala 1987. kada je izdala album “The Lion and the Cobra”. Tada je imala jedva 20 godina, a snimila je ukupno 10 studijskih albuma, posljednji 2014. “I’m Not Bossy, I’m The Boss”.

Drska i otvorena, s obrijanom glavom i bezličnom odjećom prkosila je dugo prevladavajućim predodžbama o ženstvenosti i seksualnosti u popularnoj kulturi. Poznata po svojim stavovima o vjeri, seksu, feminizmu i ratu kao i po svojoj glazbi, O'Connor će biti zapamćena i po tome što je poderala fotografiju pape Ivana Pavla II. tijekom televizijskog nastupa u emisiji "Saturday Night Live".

"Svatko želi pop zvijezdu, zar ne?", napisala je u svojim memoarima "Rememberings" iz 2021.

"Ali ja sam protestna pjevačica. Samo sam imala stvari koje su mi bile na srcu, nisam imala želju za slavom", dodala je.

"Njenu glazbu voljeli su u cijelom svijetu, a njezin je talent bio nenadmašiv i neusporediv", objavio je irski premijer Leo Varadkar na Twitteru, izrazivši sućut "svima koji su voljeli njezinu glazbu".

Glazbenica, koja je promijenila ime u Shuhada' Sadaqat 2018. kada je prešla na islam, rekla je tada da je islam 'svjetlo njezina života'. - Želim ponosno objaviti da sam postala muslimanka. Bio je to prirodni zaključak mog inteligentnog teološkog putovanja. Sve svete knjige vode prema islamu. Imat ću i novo ime. Zvat ću se Shuhada – napisala je pjevačica. U svojim memoarima govorila je o traumatičnom djetinjstvu i ispričala je kako ju je majka fizički i seksualno zlostavljala. O’Connor, koja je bila otvorena o svojoj desetljećima dugoj borbi s mentalnom bolešću, na svojoj Facebook stranici ranije ovog mjeseca napisala je da se vratila u London nakon 23 godine i da dovršava album koji će biti objavljen sljedeće godine. Podijelila je i planove za turneju u Australiji i Novom Zelandu 2024., te u Europi, Sjedinjenim Državama i drugim mjestima 2025. godine.

Svoju zadnju objavu na Twitteru, koju je Sinead O'Connor napisala prije deset dana, posvetila je svom sinu Shaneu (17) koji je preminuo u siječnju 2022. godine.

- Od onda živim kao mrtvac. Bio je ljubav mog života, svjetlost moje duše. Bili smo dvije polovice jedne duše. On je bio jedina osoba koja me bezuvjetno voljela. Izgubljena sam bez njega - napisala je pjevačica. Podsjetimo, Sinead je prije tri godine nastupila i u zagrebačkoj Tvornici kulture. Na koncertu koji je trajao samo 75 minuta otpjevala je sve svoje najveće hitove, uključujući i "Nothing Compares 2 U", kojom je ušla u vječnost.