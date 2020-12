Lista najboljih božićnih filmova koje za blagdane jednostavno ne možete propustiti!

Problem je s odabirom filmova za Božić isti kao i s glazbom – isuviše je lako ponoviti se. Izbor je širok, ali pravih evergreena nema baš toliko puno. No, ako zavirite malo pomnije u filmske arhive, pronaći ćete neke doista sjajne dragulje. Neke filmove nemoguće je zaobići, ne uvrstiti “Divan život” bilo bi čak i nepristojno. Ali, zanemarite li malo stereotipe, možete od božićnih filmova sačiniti višeslojni karusel u kojem se isprepliću različiti povijesni periodi, razglednice mjesta koje na filmu ne vidimo toliko često, pa onda i žanrovi gdje smo dosta naginjali komediji. Upravo zato što su ovo najteža vremena ovog stoljeća, pa i malo dalje, najteža nakon 90-ih godina, sigurni smo da nam svima treba dobrog i kvalitetnog smijeha. No na različit način smijat ćemo se “Kolu sreće” ili “Najluđem Božiću”, koji je originalna obiteljska komedija, ali s pomakom. Isto kao što je “Sam u kući” klasik zbog svoje jednostavnosti i urnebesa. Svi ovi filmovi ipak nose barem manju dozu emocije, bilo da se radi o osobnoj zdvojnosti i melankoliji kao u “Kriminalcima na godišnjem” ili o empatiji koja se probija kroz uvrnut humor “Zločestog Djeda Mraza”. Držali smo se ipak božićnog razdoblja, inače bismo ovdje ugurali i avione, vlakove i automobile, koji se ipak “događaju” na američki Dan zahvalnosti.

Sam u kući

Opet – bez urnebesne komedije o osmogodišnjem nestašnom klincu koji ostaje sam kod kuće za Božić teško je zamisliti veliki blagdan. Nevjerojatne scene u kojima dvojica provalnika, koje glume Joe Pesci i Daniel Stern, padaju, lome se i razbijaju teško je ne pogledati još koji put. Jednostavan ili krajnje efektan humor uvrstio je “Sam kod kuće” u obveznu božićnu “lektiru”, a film se pretvorio u uspješnu franšizu. Macaulay Culkin dugo je bio tinejdžerska zvijezda, no karijera mu se nije kasnije razvila kako se očekivalo. Joe Pesci, s druge strane, pokazao je ovdje koliko je svestran glumac.

Kolo sreće

Izuzetna komedija Johna Landisa iz 1983. sjajna je mješavina kvalitetne komedije i “feel good” filma, u kojem kvarnost na kraju bude poražena, i to s jasnom moralnom porukom. Dan Aykroyd je Louis Winthorpe III, burzovni mešetar koji radi za dva trula bogatuna špekulanta s Wall Streeta, a Eddie Murphy je Billy Ray Valentine, kvartovski “kombinator”. Slučajno se sudare pa ga Louis daje uhititi misleći da ga je Billy Ray pokušao pokrasti. No Louisovi gazde, braća Duke, odluče se okrutno poigrati zamijenivši dvojici mjesta kako bi za okladu vidjeli što će se dogoditi.

Divan život

Ništa do ovog klasika. Ovaj film u dane Božića i Nove godine zasigurno ćete pronaći i na nekoliko kanala. I to s pravom. Bezvremensko djelo Franka Capre iz 1946. s Jamesom Stewartom govori o poslovnom čovjeku koji zapada u teškoće koje kulminiraju upravo u dane blagdana. Na dosad nenadmašen način ovaj film pobuđuje nadu baš u svakome. Glavnog junaka Georgea Baileya posjećuje anđeo te mu pokazuje kako bi život drugih izgledao da on nikada nije postojao. Efektan film o životu i nadi kao temelju ljudske egzistencije.

Sretan Božić (Joyeux Noel)

Jedan od najupečatljivijih ratnih događaja uopće jest Božićno primirje 1914. Niz spontanih prekida vatre duž Zapadne fronte u Prvom svjetskom ratu zapisan je kao jedinstven jer se, barem ne na toj razini, nije više ponovio. O tome je 2005. snimljen i film u mješovitoj europskoj produkciji, u kojem nastupaju neke danas velike zvijezde poput Daniela Bruhla ili Diane Kruger. Općenito se, iako većinom netočno, Veliki rat smatra džentlmenskim, a ovaj događaj, kada su se neprijateljski vojnici susreli na ničijoj zemlji kako bi bolje upoznali način života druge strane, svakako takvoj tezi ide u prilog.

Kriminalci na godišnjem

“In Bruges”, kako se film u originalu zove, nije klasičan božićni film, čak mu Božić nije ni lajtmotiv kao u “Umri muški”. Tek se nekoliko puta spominje Božić pa opet spada u ovu grupu. Brendan Gleeson i Colin Farrell dvojica su plaćenih ubojica koja dolaze u Bruges obaviti jedan posao tijekom blagdana. I ubojstvo krene po zlu jer strada i nevina osoba pa se dvojica plaćenika nalaze zdvojnima nakon upute njihova šefa da ostanu u belgijskom gradu i pritaje se. Sjajna reklama za ovaj grad u Belgiji, ali i potpuno drukčija priča za Božić od onih na koje smo navikli.

Najluđi Božić

Nema do Griswoldovih i njihovih avantura, bilo na putovanjima, bilo na Božić! Najluđi Božić uobičajeno je uvrnuta komedija s pomaknutom obitelji u prvom planu, kojoj na Božić dolazi rodbina, Eddie i Catherine. Iako je Randy Quaid doista sjajan glumac, nekako ga ipak prije, recimo, Lyndona Johnsona, više volimo pamtiti kao rođaka Eddieja. Niz duhovitih štosova koji kulminiraju potpunim raspadom sustava i više su nego dovoljni da vas dobro zabave uz ekran. Chevy Chase doista je legenda kao Clark Griswold.

Umri muški

Pa rekli bismo da ovaj izbor ne može proći bez filma iz kultnog serijala s Bruceom Willisom. Mala je nedoumica staviti ponovno “Umri muški” ili “Smrtonosno oružje”, koje se također odvija za Božić. Ali “Umri muški” “onaj” je akcijski film za ove dane, u kojemu se John McClane obračunava s teroristima predvođenima Hansom Gruberom, kojega tumači danas, nažalost, pokojni Alan Rickman. Film je na jedan način revitalizirao akcijski žanr upravo kroz McClaneov lik, koji je daleko od klasičnog akcijskog heroja, više je “roba s greškom” te itekako ranjiv.

Zločesti Djed Mraz

Originalna komedija s Billyjem Bobom Thorntonom u glavnoj ulozi govori o sitnom prevarantu i njegovu malom pomagaču, koji se preoblače u Djeda Mraza i malog vilenjaka kako bi krali u šoping-centru na Badnjak. Sve ide po planu dok se Djedici pod kožu ne zavuče klinac koji preokreće cijelu situaciju. Billy Bob Thornton kao Djed Mraz uobičajeno je upečatljiv i efektan, a u filmu ćete vidjeti odličnog crnog komičara Bernieja Maca, kojeg, nažalost, više nema među nama. Eksplicitan humor dobro je uklopljen u božićnu priču koja s dvojicom lopova i klincem u problemima dobiva sasvim drukčiju konotaciju.

