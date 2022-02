Liječio je više od 70.000 djece, operirao na četiri kontinenta, a htio je biti i gradonačelnik Zagreba

U osam sezona showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' izmjenjivali su se razni kandidati iz svih sfera života i različitih zanimanja, no prvi put pred žirijem showa na početku devete sezone našao se ugledni zagrebački kirurg, prim. dr. sc. Antun Kljenak (58) iz Klinike za dječje bolesti Zagreb. Prijavio se, govori nam, iz znatiželje, ali i zbog svog otvorenog srca.

– To dvoje najbolji su smjerokazi života, a uz to susreti, igra i druženje oplemenjuju ljude – kaže doktor Kljenak i dodaje da su ideja, a zatim i odluka o prijavi bili spontani i neopterećeni strahovima kako će gledatelji, ali i brojni ljudi koje poznaje reagirati na njegovo pojavljivanje u showu.

Podrška liječnika

– Brojni bliski suradnici na poslu i prijatelji izrazili su mi podršku. Čini se da ću imati brojne navijače. Na poslu padne i poneka dobra šala na moj račun i to me veseli. Ne bojim se ni eventualnih zlonamjernih komentara na društvenim mrežama u smislu "kakav je to kirurg koji ima vremena i za kuhanje". Zašto se primjerice ne zapitaju kakav je to ludi mladi doktor koji je bio hrvatski dragovoljac 1991. u hladnim praskozorjima Banovine? Ili kakav je to doktor koji je u svojoj karijeri liječio više od 70.000 djece, operirao na 4 kontinenta svijeta, završio brojne škole i specijalizaciju iz dječje kirurgije, magistrirao, doktorirao, postao primarijus, ostvario obitelj s troje djece (i jednim unukom za sada), a ima vremena i za slikarstvo, pjesništvo, putovanja, bikerstvo, lovstvo, plovidbu drvenom pasarom i brojne druge poznate i nepoznate aktivnosti – govori Kljenak.

– Nisam od onih koji su odlučili samo "vegetirati", stajati na putu ili vrtjeti se u zatvorenom krugu jednodimenzionalne svakodnevice. Otvoreni prozor u život vrijedi više od najmekanije fotelje u zatvorenom krugu duhovnog siromaštva. Možda u ovome leži najtočniji odgovor o mojoj odvažnosti da se uputim i u igru kulinarstva – ističe kirurg. Zbog prirode svog posla ne provodi puno vremena ispred TV ekrana, no kad mu vrijeme to dopusti, rado pogleda koju kulinarsku emisiju. – Moje slobodno vrijeme poprilično je reducirano zbog brojnih prekovremenih sati, dana i godina provedenih u hitnim kirurškim dežurstvima. Ne žalim se zbog toga, volim svoj poziv. Naučio me je cijeniti vrijednost trenutaka – napominje kirurg koji trenutke zasluženog odmora pokušava iskoristiti prvenstveno uz obitelj te u druženju s prijateljima, studijskim putovanjima, kreativnim i duhovnim aktivnostima i sadržajima. – Emisije showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' koje sam gledao bile su mi simpatične – ističe primarijus, koji ima samo riječi hvale za ljude koji rade na popularnom RTL-ovu showu.

Izlet u politiku

– Cijeli tim suradnika, voditeljica i žiri su ljubazni, odišu pozitivnom energijom, preporuke su im iskrene i dobronamjerne – kaže Kljenak, koji kao svoje kulinarske adute ističe autorske recepte poput telećeg jezika u mediteranskom umaku s crnim vinom ili pak remetskog soparnika.

- Sladokuscima istančanog nepca preporučujem moj autorski recept jela od tri slijeda:Sashimi dimljeni losos sa sezamovim sjemenkama i wasabi avokado umakom, grdobina u tempuri od prošeka uz crveni pesto od bosiljka i prilogom od julienne bijele rotkve u maslinovom ulju sa chia sjemenkama, te filei naranče i pomele sa sladoledom od vanilije i badema i preljevom crne čokolade u košarici od karameliziranog šećera - pojašnjava liječnik koji je danas jedan od vodećih stručnjaka za opekline.

Magistrirao je s radom na temu 'Problematika prevencije opeklina u djece', no on kaže da nikada nije imao ozbiljnijih nezgoda u kuhinji poput opeklina ili porezotina.

- Srećom, nije bilo ozbiljnijih osobnih ozljeda, ali i one se lako mogu dogoditi. Kao stručnjak uvijek upozoravam da je kuhinja opasno mjesto, posebice za djecu bez kvalitetnog roditeljskog nadzora. Jednom sam zasjekao lijevi kažiprst režući svježe pecivo nožem koji je bio neočekivano oštar, jer je bio nov, a ja to nisam primijetio. Držao sam se poslovice: Liječniče, liječi samoga sebe! - te sam se tako i izliječio bez dodatne stručne pomoći, ali i bez ožiljka - sjeća se Kljenak.

Pisanje mu nije strano, iza njega su brojne napisane pjesme, ali i znanstveni i stručni radovi, a taj opus možda uskoro proširi i s kuharicom u kojoj će objediniti vlastite recepte.

- Pišem s razlogom i voljom. Čini se da mi je talent za pisanje genetski dar usađen od pokojnog oca Mladena Kljenka, hrvatskog odvjetnika i književnika, te majke Diane Dan, hrvatske pjesnikinje. Do sada sam objelodanio preko 70 znanstvenih i stručnih radova, te četiri pjesničke zbirke. Neka odgovor na ovo zanimljivo pitanje o pisanju kuharice ostane lebdjeti u zraku kao jedna od tajanstvenih mogućnosti nepredvidive budućnosti - odgovara tajanstveno ovaj zaljubljenik u kuhanje.

Svoju svestranost Kljenak je dokazao i prije 13 godina kada se kandidirao za gradonačelnika Zagreba. – Gradonačelnička kandidatura bila je iz srca. Još sam tada najavio da, nastave li se štetne politike, i bogatom Gradu Zagrebu prijeti financijski slom, no rijetko je tko od glasača zavedenih štetnim populizmom u to povjerovao. Nažalost, čini se da se moje proroštvo obistinilo. I to mi nije drago – zaključuje za kraj istaknuti liječnik i dodaje da njegova politička uvjerenja i dalje ostaju jasna, prohrvatska i bez trunke prijetvornosti.

