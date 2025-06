Laura iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila je pratitelje ovom objavom: Je li ovo zaokret u karijeri?

Laura Prgomet, koju su gledatelji RTL-a upoznali u showu "Gospodin Savršeni" u prošloj sezoni, obavijestila je svoje pratitelje na Instagramu kako se odlučila posvetiti intenzivnije jednom od svojih hobija - pjevanju. Na Instagram storyju objavila je fotografiju sa sata pjevanja i napisala je kako je bila na prvom satu pjevanja u Mikrofon.hr-u. - Danas sam bila na prvom satu pjevanja. Hvala dragoj Sanji Parmać na strpljenju. Veselim se novom satu - napisala je Laura na Instagramu. Na ovoj društvenoj mreži s pratiteljima dijeli brojne pojedinosti iz svog privatnog života i nedavno je podijelila s obožavateljima informaciju kako je operirala nos.

Pokazala je kako joj je nos izgledao prije i poslije operacije te je objavila i videu u kojem se vidi da ima podljev ispod oka i u videu je detaljno objasnila zašto se odlučila na ovaj potez, te je ispričala kako joj ovo nije prva operacija nosa. - Prije svega želim se obraniti pred ljudima koji me nisu vidjeli uživo. Moj prošli nos uživo nije bio toliko loš i to su rekli svi koji su me vidjeli uživo, pogotovo nakon showa. Općenito, nažalost nisam fotogenična osoba tako da sam na kamerama ispala tako kako sam ispala. Isto tako želim reći da su podljevi tako normalni nakon operacije nosa. Ovo je šesti dan tako da malo jesam plava, ali bez brige ništa me ne boli samo je malo ružno za vidjeti. Nisu me pogodili komentari, iskreno boli me briga, neki su rekli ova je došla zaraditi za nos, ali nisam. Uložila sam te novce u nešto drugo tada, ali sada sam odlučila i na operaciju nosa. Ovo ne snimam da bi se bilo kome pravdala, mogla sam to i sakriti iako bi se vidjelo. Dijelim svoje iskustvo jer netko vjerojatno ima sličnih problema. Želim naglasiti da, ako netko ide išta raditi na sebi napravite to zbog sebe, da sebi izgledate lijepo i da se bolje osjećate u vlastitoj koži - ispričala je Laura.

Gledatelji su je upoznali u prošloj sezoni RTL-ovog showa u kojem je pokušala osvojiti srce Šime Eleza. U videu koji je objavila na Instagramu otkrila je i kako je prvi put nos operirala kada je imala 17 godina i taj zahvat je obavila u bolnici jer je imala poteškoća s disanjem. Naime, već s 11 godina imala sam problema sa sinusima i rekli su mi da ću ga morati operirati. Odem ja sa 17 godina operirati devijaciju i dogovor je bio da će mi, za godinu dana kad se disanje riješi, doktor srediti grbicu koju sam imala na nosu. U početku nisam bila zadovoljna, rečeno mi je da će to splasnuti, ali ispalo je tako kako je ispalo. Doktor je ovdje imao stvarno puno posla. Disanje nije bilo dobro napravljeno, i dalje je ostala ta devijacija, možete vidjeti da je nos išao malo u stranu. Lijeva nosnica kad bih udahnula uopće se nije zatvarala i stalno mi je curio nos. Jako sam zadovoljna - poručila je.