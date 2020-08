Lana: Prestala sam jesti meso jer je puno hormona i antibiotika. Osjećam se bolje

Nakon što je podigla prašinu snimkama na kojima je pokazala strije i celulit na tijelu, pjevačica Lana Jurčević mnoge je iznenadila novim priznanjem.

Naime, Lana je prestala jesti meso prije godinu dana, te kaže da se osjećala mnogo bolje.

Lana je na Instagramu priznala da se osjećala bolje i kad je izbacila mlijeko i mliječne proizvode jer su krcati antibioticima i hormonima. isto tako je dodala da je to učinila zbog životinja.

"Što se tiče mesa.. Prestala sam ga jesti prije nekih godinu i pol. I zbog sebe i zbog životinja. Godinu dana ga nisam jela uopće i osjećala sam se 300% bolje, iako sam cijeli život baš bila mesožder. Smanjila sam i mliječne proizvode. Riješila sam si puno nekih stvari s organizmom povezanih sa stresom, ali i odabirom hrane. I dalje mislim da komercijalno meso kao i bilo koja industrija koju konzumiramo (kao i kozmetika) je krcata antibioticima, hormonima (i kemikalijama) i naravno da nismo zdravi. Korona me malo razmrdala i sad mi se 'zalomi' meso tu i tamo. Ali to je recimo samo 5% moje prehrane. Nisam preponosna na sebe zbog toga, ali je to i dalje puno, puno bolje nego što sam radila 90% mog života" napisala je pjevačica.

Foto: Instagram