Hadžihafizbegović prebolio koronu: Nisam htio ići u bolnicu. To nije bolest nego Sotona

Glumac Emir Hadžihafizbegović progovorio je o svojoj borbi s koronavirusom nakon što se oporavio od bolesti.

Emir je kazao kako je prošao pakao te da mu je drugi nalaz negativan, ali i da se povukla upala pluća.

– To što sam prošao i ta vrsta egzorcizma, imam svoju teoriju da korona nije bolest nego Sotona. Nevjerojatno što mi se događalo tih 14 dana – kazao je glumac za N1 televiziju.

Dodao je da je odmah nakon što su uvedene mjere otišao u vikendicu u Mostaru zato što kao dijabetičar pripada u rizičnoj skupini. Kazao je da je izbjegavao kontakte te obavljao samo osnovne obaveze te da ne zna kako je i gdje pokupio bolest.

– Ne znam gdje sam ovo zaradio – priznao je.

Išao se testirati odmah, čim je shvatio da nema osjet okusa i mirisa, a test je pokazao da je pozitivan na COVID-19.

U početku se osjećao dobro, no ubrzo je krenuo suhi kašalj, ali i teško disanje, pa su mu doktori dijagnosticirali upalu pluća. Iako mu je preporučeno da ide u bolnicu, odbio je.

– Rekao sam da sam u samoizolaciji, u bolnicu nisam htio ići. Ja sam ovu neman preživio zahvaljujući dragom Bogu, doktorima i dobrim ljudima koji su skočili oko mene. Najkritičniji sam bio u vrijeme Bajrama. Nisam bio dobar nikako. Otežano disanje, visoka temperatura, malaksalost. Imao sam osjećaj da mi se kosti odvajaju od mesa. Kosa me je boljela. Nije to čak ni bol. Kao da vam je cijelo tijelo modrica, pa gdje god da se pipnete – boli. Imao sam gripe, teške, nema ovo veze s gripom. Za mene je to istjerivanje đavla – rekao je Hadžihafizbegović.