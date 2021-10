Kristina sve iznenadila i poljubila Tomislava: „Nisam se došla zafrkavati u ovaj show..."

Tek vjenčani parovi u 'Braku na prvu' otputovali su na medeni mjesec. Ana i Marinko te Andrea i Davor bolje će se upoznavati u Opatiji, Kristina i Tomislav te Erna i Edin na Murteru, a Gordana i Bernard te Sanela i Jasmin u Crikvenici.

Sanela i Jasmin otkrili su da su prošlu noć dugo razgovarali. Tema je bila, naravno, njihovo vjenčanje, a i ostali kandidati koji im se čine zanimljivi i opušteni. „I mene su malo relaksirali“, rekao je Jasmin i nasmijao Sanelu. „Mislio sam da je naša priča o svadbi bila malo kritična, vidim da je i kod njih bio show program.“ Poslije doručka otišli su na ronjenje, a dan pun događanja završili su romantičnom večerom. „Upoznajemo se više u smislu tog prijateljskog odnosa“, rekao je Jasmin, a Sanela dodala: „Možda bi trebalo biti malo romantičnije, ali za sve je potrebno dvoje.“

Ana i Marinko razgovarali su na terasi, sretni što imaju puno zajedničkih tema i interesa. Ubrzo im s pridružio Mislav, a potom i Andrea da bi potom svaki par otišao na svoju stranu. Ana i Marinko šetali su Istrom držeći se za ruke, kušali su razne rakije, a kad su probali onu od imele, poljubili su se zato što je Ana objasnila da je običaj u Americi ljubiti se ispod imele. „Osjećam se sigurno uz njega“, rekla je Ana. Kasnije su otišli na vožnju SUP-om iako je Anu bilo strah. „Čim sam ja pored nje, ona ide i do oceana“, šalio se Marinko. Dok su uživali u morskim radostima, pao je još jedan poljubac.

Andrea i Mislav otišli su u razgledavanje Istre i ponašali su se kao pravi par na medenom mjesecu - među njima nije bilo nikakvih trzavica, samo uživanje u zajedničkom društvu. „Andrei još nisam našao nijednu karakternu manu, jako je slična meni i prezadovoljan sam“, rekao je Mislav i dodao kako vjeruje da će to ponavljati do kraja showa. „Uz njega se osjećam potpuno prirodno i ugodno“, rekla je Andrea i otkrila kako se Mislav i ona jako zbližavaju i produbljuju odnos.

Erna i Edin otišli se u razgledavanje Murtera. „Bilo je baš lijepo i romantično“, rekla je Erna da bi kasnije njezin suprug izrazio želju da je upozna s roditeljima putem videopoziva. „S njima je razgovarala kao i sa mnom; bila je pozitivna, vesela, nasmijana“, bio je zadovoljan Edin, a njegova supruga dodala: „Naš se odnos razvija prijateljski tako da nemamo nikakvih problema.“

Drugo jutro Edin se hvalio kako je napravio i kavu i doručak dok se Erna šminkala, Bernard i Jasmin komentirali su kako su spavali na kauču, a Bernardu se učinilo da je Jasmin potišten i da ga nešto muči. „Između Sanele i mene nema promjena što se tiče emotivnog stanja, osjećam se kako da smo cimeri“, rekao je Jasmin. Andrea i Ana pripremale su doručak dok je na terasi Mislav govorio Marinku dojmove o svojoj supruzi. „Ako ne glumi, ona je žena zmaj! Sve pospremi; kad smo večerali, prva skače, slaže... stvarno je vrh“, hvalio je Mislav Andreu, koja je s Anom pričala o tome kako su jako sretne što su dobile tako dobre muškarce. „Ovaj je eksperiment nešto fantastično“, zaključila je Ana.

Gordana i Bernard otišli na ranč, a Erna i Edin uživali su na pučini da bi se Erna u jednom trenutku jako iživcirala što Edin forsira neku bliskost među njima koja još ne postoji, i to radi samo kad se upale kamere! „Kasnije sam ga napala zašto je to napravio, ali nije mi ništa rekao, samo je šutio“, rekla je Erna koja je pokazala da i nije uvijek tako nasmiješena.

Kako će se razvijati priča među parovima, tko će se prvi put posvađati, tko zaplakati, a tko poljubiti - ne propustite novu epizodu 'Braka na prvu' od 21.15 sati na RTL-u.

