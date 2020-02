Konačno lijepe vijesti i za Meghan i Harryja: Stiže im beba

Princ Harry ima smisao za humor, a pogotovu na vlastiti račun. No, u duši je Harry ozbiljan i daleko postojaniji i lojalniji nego što se misli. Ima naglašen zaštitnički instinkt. Vrlo je požrtvovan i nesebičan. Izrazito je hrabar u trenutku bi riskirao svoj život da spasi tuđi.

Individualac je u grupi. Ne podnosi nametnuta pravila iako vojničku discipline voli – pravi je ratnik. Megan je vrlo romantična žena ali u njezinom ljubavnom životu isprepliću se smijeh i suze, zanos i razočaranje. Šarmantno stidljiva i skromnija nego što javnost misli. Ima odliku lojalnosti, brige za drage ljude, sposobnost odricanja, sposobnost napornog rada do uspjeha. Uvijek je njezin korak naprijed u karijeri, u životu bio popraćen udarcima i kočnicama, a za to je jedini lijek – upornost.

Harry i Meghan su istinski prijatelji, ujedno su povezani kao muškarac i žena. Jako lijepo im je u međusobnom odnosu. Zajedno su jako produktivni – kako poslovno tako i privatno, emotivno i imat će još djece. Iskreno i duboko se vole. Harry je prema njoj pouzdan, djeluje umirujuće, odano, čvrst joj je oslonac.

Njihova bajka okrunjena vjenčanjem dala nam je vjeru – sve je moguće. On princ iz konzervativne engleske kraljevske obitelji a ona Amerikanka otvorenog uma, glumica, feministica, humanitarka koja je svojim poslom zaradila značajno materijalno bogatstvo. Oboje su se jednako ambiciozni, jednako slobodoumni, jednako osviješteni i ograničena uloga ‘’dvorskih PR službenika’’ ih ne zadovoljava, a istovremeno su izloženi pravom ‘’lovu’’ od strane medija.

Foto: Peter Nicholls/Press Association/PIXSELL Harry je razočaran ‘’kaznom’’ od strane hladne bake kraljice koja mu je pružala ljubav ali isključivo po njezinim uvjetima, ali on nije iznenađen. Kraljevsku obitelj Britanci zovu ‘’firma’’. To puno objašnjava. Harry više ne pati toliko i po tiho očekuje još koju ‘kaznu’.

Megan je izložena pravoj organiziranoj kampanji kojoj je cilj da isključivo ona osjeti i plati svu krivnju i ‘moć’ kraljice. Do kraja 2020. će trajati taj neviđeni pritisak, pa joj je najbolje da se ne izlaže javnosti. Bez obzira na to što ona napravila, bilo to savršeno pozitivno, bit će žrtva projekcije kažnjavanja supruga preusmjerenog na nju. Dolazi do promjena unutar kraljevske obitelji vrlo brzo: veljača, ožujak, a posebno u studenome 2020.

Harry i kraljica su sudbinski povezani i bit će zanimljivo svjedočiti kako ‘’nebo miješa karte’’. Ona bi vrlo rado nametnula Megan vlastitu discipline, ali je iznimno emotivno ‘’kliknula’’ sa Amerikankom. Charles snažno suosjeća s Harryjem i uvijek će mu pomoći, a s Megan ima izvrsnu komunikaciju i podržava njezin smisao za posao. Harry i Megan su jako motivirani da kreiraju vlastiti život i cijela ova situacija će ima pomoći, ma kako apsurdno to sada izgleda. Ove godine stići će i vijest o novoj bebi u životu Harryja i Megan.

