indie bend

KOIKOI objavio dugoočekivani album „O sreći u snovima“

KOIKOI
Foto: Nemanja Knežević
1/3
VL
Autor
Promo
14.11.2025.
u 15:24

Jedan od najvažnijih regionalnih indie bendova, KOIKOI, objavio je svoj drugi studijski album „O sreći u snovima“. Prve recenzije već su ga postavile među najbolja izdanja 2025. godine.

Izlazak albuma „O sreći u snovima“ označava službeni početak KOIKOI 2.0 ere i predstavlja veliki iskorak za bend, koji se od samog početka isticao okupljanjem snažne zajednice suradnika u svojim projekatima. Kroz rad na ovom izdanju, bend je odlučio tu praksu formalizirati osnivanjem izdavačke kuće KoiKolektiv Records, čime se obavezuje da će i dalje ulagati u kreativnu sinergiju i podršku autorskoj glazbi iz regije.

Album „O sreći u snovima“ je nastao uz asistenciju impresivne liste regionalnih i međunarodnih talenata, koji su doprinjeli kvaliteti i novom identitetu. Na produkciji albuma je radio Saša Janković, čija karijera ukljjučuje rad s bendom The Cure i kultnim regionalnim izdanjima poput albuma grupa Darkwood Dub, „Život počinje u tridesetoj“ i Eyesburn, „Full Control“, dok je za miks i mastering bio zadužen Bogdan Braković.

Dizajner Mihailo Kalabić i fotograf Nemanja Knežević doprinjeli su novom vizualnom identitetu grupe. Kroz seriju fotografija, KOIKOI je dio prirode i začudne, mračne i umirujuće, šume u koju je smješten i dio pjesama. Kalabićevi i Kneževićevi radovi, nastali kroz suradnje s KOIKOI bit će predstavljen na izložbi u Beogradu, uoči proljetnog koncerta benda.

KOIKOI
Foto: Matija Tošović

Novi album i njegova šarenolika lepeza zvuka je najavljena singlovima „Ponovo stran“ i „Ti imaš mir“, koji prati i vizualno impresivan video koji je pomaknuo produkcijske i kreativne granice regionalnih indie spotova.

KOIKOI - Ti Imaš Mir [Official music video]

Marko Grabež iz KOIKOI-a objašnjava da je prva inspiracija za album bila slika A Dog Barking at the Moon, Huana Miroa, simbolizirajući dosezanje za nečim nedostižnim i sukob između naivnosti i nečeg velikog i mračnog.

„Album odiše melankolijom i introspektivnošću. Tekstualno se često prepliću potrebe za kolektivnim činovima, ali i izolacijom. Kad bismo uspoređivali s prvim albumom, ovaj je jezično i glazbeno ipak nešto homogeniji i koherentniji. Naravno da od našeg stila u kojem mješamo svašta nismo pobjegli, ali je bilo prirodno da ponudimo nešto drugačije, s obzirom na to da smo svi četiri godine stariji. Također, vjerujem da je neminovno bilo i da se društveni i politički kontekst u kojem stvaramo, odrazi i na glazbu." poručuje Grabež.

KOIKOI - Ponovo Stran [ official music video ]

Bend KOIKOI radi na tome da autorska, indie glazba iz naše regije pređe jezične i kulturne barijere i stigne do slušatelja širom svijeta. Bend čvrsto vjeruje da je kroz predani rad, autentičnost i maksimalnu posvećenost na svakom nastupu moguće dokazati da regionalni zvuk posjeduje kulturnu relevantnost i bogatstvo koje je ključno za međunarodnu scenu i prevazilaženje svih granica.

Prisutnost benda na utjecajnim međunarodnim medijima poput KEXP radija ili The Rolling Stone magazina, potvrđuje da izlazak ovog albuma željno iščekuje i međunarodna glazbena zajednica.

KOIKOI
Foto: Emilija Stanišić

Turneja „O sreći u snovima“

Bend otvara regionalnu turneju 12. prosinca u Kino Šiški u Ljubljani – mjestu gdje su KOIKOI održali svoj prvi koncert van Beograda. Već je poznat datum zagrebačkog koncerta u Tvornici kulture (28. veljače 2026.), dok se veliki koncert u Beogradu očekuje na proljeće.

Ključne riječi
KOIKOI

