Kićina 'crna žena' shrvana: 'Zamolio me da mu obećam da ćemo u nebu biti zajedno'

Zgodna crnka koja je davnih 70-ih osvojila srce preminulog glazbenika Krunoslava Kiće Slabinca zove se Mirjana Antonović. Upoznali su se u Americi kada je početkom sedamdesetih godina ondje pokušao izgraditi karijeru. Žena koja je inspirirala jedan od njegovih najvećih hitova sa žalošću se od njega oprostila na Facebooku.

"Dragi moji prijatelji, javili su mi da je naš Kićo Slabinac, preminuo. Danas smo izgubili veliku legendu, prijatelja,voljenu osobu., i velikog čovjeka. Par dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me je zamolio da mu obećam da ćemo u nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost to se nije dogodilo, što je bilo veoma zabrinjavajuće. Mnogo će nam svima nedostajati, a posebno meni. Sućut njegovoj obitelji", napisala je Mirjana.

Foto: Facebook

Isto tako, Mirjana se javila na društvenim mrežama iz New Yorka, gdje živi, čim je čula da je bolestan te objasnila kako joj je javio da će je nazvati čim bude mogao.

– U New Yorku sam upoznao prekrasnu ženu, podrijetlom Hercegovku. Sjedila je u Cadillacu, sa šalom oko vrata. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imao sam velike planove, čak sam i apartman kupio u Astoriji. Znala je da je pjesma “Zbog jedne divne crne žene” njoj napisana. Na koncertima bih je posjeo u prvi red, stao ispred nje i pjevao samo njoj. Toliko sam bio opčinjen. Vjerovao sam da će trajati vječno. Pokazalo se da nije mislila doći ovamo, a nisam ni ja mogao ostati tamo. Našla je drugog i ostavila me. Mislila je da će me samo tako preboljeti, no čuo sam da nije do danas. Veza je s moje strane bila poštena i iskrena. Kad smo se rastajali, rekao sam: “Odlazim mirne savjesti, a bojim se da ti od svoje nećeš pobjeći do groba” – rekao nam je Kićo jednom prilikom.