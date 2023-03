Kći Toma Cruisea slavnog oca godinama ne viđa zbog pravila sekte, a pokušali su ga izvući iz toga

Prije jedanaest godina kada su se rastali Katie Holmes (44) i Tom Cruise (60) bili su na naslovnicama svih svjetskih medija. Zašto su se odlučili rastati nisu otkrivali, ali sumnjalo se kako Katie nije htjela prihvatiti scijentologiju kao svoju religiju. O odnosu slavnog glumca i njihove kćeri Suri također se puno pisalo jer godinama nakon razvoda nije želio Suri ni čuti ni vidjeti, a u njezinom životu ne sudjeluje ni dan danas. Suri je trenutno zaokupljena biranjem fakulteta, u čemu joj pomaže slavna majka, ne i otac jer "on nije dio njezinog života".

Page Six je 2016. godine izvijestio da Cruise nije vidio Suri tri godine zbog internog scijentološkog pravila koje zabranjuje članovima bilo kakve odnose s onima koji nisu članovi. "Ovo je njegov gubitak, njegov problem. Mora da mu je stvarno ispran mozak", rekao je tada izvor, implicirajući da je Cruise izabrao crkvu umjesto svog djeteta. I sam glumac je 2013. godine priznao da je scijentologija bila razlog njegovog otuđenja od Suri. Kada su ga odvjetnici pitali je li Katie Holmes raskinula njihov brak "kako bi zaštitila Suri od scijentologije", Cruise je odgovorio: "To je bila jedna od tvrdnji, da."

Prije nešto više od dvije godine, tada 14-godišnja Suri našla je pisma koje je njezin otac slao njezinoj majci Katie, a ono što je u njima pročitala potpuno ju je shrvalo. Naime, kažu da je odvjetnik savjetovao Katie da sačuva Tomova pisma jer bi joj jednog dana mogla zatrebati. Poslušala ga je i sve je odlučila jednog dana pokazati svojoj jedinici, ali nije znala da će sva pisma ona pronaći prije nego što joj ih odluči pokazati. Na njih je, pišu oni, naišla u kući kod bake i djede, Katienih roditelja, u Ohiju, i to u 'Tomovoj vremenskoj kapsuli', gdje ih je Katie spremila 'na sigurno'.

'Glumica je planirala pokazati neka od tih pisama, ali samo ona odabrana. Nije bila spremna na brojna pitanja', otkrio je izvor pa nastavio: 'Spremila je sve, čak i lijepe stvari poput ljubavnih pisama jer su ona bila dokaz kako se za Toma udala iz ljubavi. Sve je tamo - SMS poruke, e-mailovi, pa čak i post-it poruke koje je Tom ostavljao na hladnjaku'.

Malena Suri pročitala je sve poruke i prema tvrdnjama istog izvora ostala u suzama jer je shvatila da je njezin otac zaista volio njezinu majku, bez obzira na to što nisu uspjeli. - Kad je pročitala pisma, nezamislivo joj je da brak njezinih roditelja nije uspio. To je obnovilo njezin interes za oca. Želi znati više o Tomu, što teško pada Katie. Tom zna da nakon razvoda ima pristup Suri, ali ne može uvijek biti tamo. To je delikatna situacija s kojom se Katie do sada jako dobro nosila, ali ovaj je događaj 'probudio duhove - objasnio je izvor mediju tada.

Cruise i Holmes rastali su se 2012. godine nakon šest godina braka, a Katie je dobila skrbništvo nad Suri. Časopis Us Weekly doznao je od izvora bliskog glumcima da ne postoji slika Toma sa Suri nakon 2013. godine jer su Katie i Suri nastavile svoj život izvan scijentološke crkve.

Inače, Tom Cruise i s glumicom Nicole Kidman (55) ima dvoje posvojene djece, Connora koji sad ima 28 godine i Isabellu koja ima 30. Nicole je crkvu napustila 2001. godine, ali Connor i Isabella ostali su s Tomom nakon prekida i odgojila ih je scijentološka crkva. Cruise je polako počeo micati od ove ''zajednice'' 1997. godine kada je snimao film 'Eyes Wide Shut'', Stanleyja Kubricka s tadašnjom suprugom Nicole Kidman, piše u knjizi pod nazivom 'A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology' koju je napisao bivši crkveni časnik Mike Rinder. Kako navodi, Cruise je počeo ignorirati pozive šefa Davida Miscavigea tijekom snimanja u Londonu što ga je navelo da crkvenog izvršnog direktora Martyja Rathbuna pošalje u Veliku Britaniju kako bi izvršio reviziju, odnosno proces kroz koji se subjekt prolazi kroz događaje u svom životu kako bi se oslobodio negativnosti i postigao razinu 'jasnosti što je bilo okidač za ponovno uvlačenje u svijet scijentologije, a to je dovelo do problema između Toma i Nicole Kidman koju je doveo u crkvu nekoliko godina ranije, ali ona nije nije izrazila posebnu želju da postane član iako je njezin otac bio psihijatar. Naime, prema Scijentološkoj crkvi, psihijatrija pruža neprikladnu skrb i pretjerano oslanjanje na psihijatrijske lijekove.

Crkva se tada osjećala ugroženo zbog utjecaja koji je Nicole imala na njihovu ''najveću zvijezdu'' pa je šef s holivudskim odvjetnikom Bertom Fieldsom angažirao zloglasnog privatnog istražitelja Anthonyja Pellicana da špijunira Nicole i prisluškuje joj telefon, piše u knjizi te otkriva kako je Rathbun okrenuo usvojenu djecu para, Isabellu i Connora protiv glumice tako što ih je indoktrinirao u učenja L. Rona Hubbarda o supresivnim osobama. Prema scijentološkom kanonu, supresivna osoba je ona koja crkvu smatra neprijateljem.

Cruisea je sa scijentologijom prvi put upoznala bivša žena Mimi Rogers, a on je postao jedna od najpoznatijih članova ove vjere uz glumce Johna Travoltu i Kirstie Alley.

