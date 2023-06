Kći preminulog glumca Treata Williamsa oglasila se na Instagramu: 'Potpuno sam slomljena'

Glumac Treat Williams, čiju su karijeru obilježile uloge u "Kosi" i "Bilo jednom u Americi", poginuo je u prometnoj nesreći u 71. godini, javio je CNN 13. lipnja te drugi strani mediji kojima je ovu informaciju potvrdio Williamsov agent Barry McPherson koji je s njim radio zadnjih 15 godina.

– Poginuo je danas poslijepodne. Na svom motociklu skretao je lijevo ili desno i auto mu je presjekao put. Jednostavno sam shrvan. Bio je najsimpatičniji tip i iznimno talentiran. Redatelji su ga voljeli. Bio je srce Hollywooda od kasnih 1970-ih. Bio je stvarno ponosan na uloge koje je ostvario ove godine. Bio je tako zadovoljan svojim radom i od starta je imao uravnoteženu karijeru – rekao je medijima McPherson.

Williams je iza sebe ostavio suprugu Pam Van Sant te sina Gilla i kći Elinor. Upravo se ona sada javila pratiteljima na društvenim mrežama prvi put nakon smrti oca.

"Ovakvu bol nikada nisam osjetila. Potpuno sam slomljena. Hvala svima koji su poslali poruke i čuvali našu obitelj u svojim srcima tijekom ovih užasnih trenutaka", napisala je Elinor na Instagram Storyju pored zajedničke fotografije.

Foto: Screenshot

Državna policija Vermonta objavila je kasnije u ponedjeljak priopćenje za javnost te je potvrđen Williamsov identitet i detalji o nesreći. Policija je potvrdila da je istraga u ranoj fazi i da će se članovi ekipe vratiti na mjesto sudara u utorak, 13. lipnja, kako bi nastavili s obradom mjesta događaja. Williams je svoju karijeru započeo 1975. godine kada je debitirao pred filmskim kamerama ulogom u filmu "Smrtonosni heroj". Ubrzo su uslijedile druge filmske ponude, a 1979. godine njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom zahvaljujući mjuziklu "Kosa".

Glumio je Georgea Bergera u filmu "Kosa", koji se temeljio na brodvejskom mjuziklu i za ovu interpretaciju osvojio je i prvu nominaciju za Zlatni globus u kategoriji za novu zvijezdu godine – glumca. Kasnije je dobio još jednu nominaciju za Zlatni globus za najboljeg glumca u filmskoj drami za svoju ulogu u filmu "Prince of the City" iz 1981. godine.

Televizijska publika pamti i njegovu ulogu dr. Andrewa "Andyja" Browna u seriji "Everwood", gdje je glumio četiri sezone. U svojoj je bogatoj karijeri ostvario 120 uloga te se pojavio u brojnim Hallmarkovim filmovima kao što su "The Christmas House", "Beyond the Blackboard", "Safe Harbor" i "Chasing a Dream", kao i u Netflixovu "Božiću na trgu Dolly Parton".