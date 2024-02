Katja Matković: 'Kada glumim, osjećam se super, mogu biti tko god želim'

I službeno najmlađa nominirana za najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji novog lica godine jest 11-godišnja Katja Matković! Iskrena, otvorena i skromna, kako i priliči jednoj mladoj djevojci, uskočila je u cipelice glavne uloge filma "Dnevnik Pauline P." i oduševila brojne gledatelje – jednako male, ali i velike, kolege i struku. Redatelj Neven Hitrec nije se puno kolebao kada je mladoj debitantici pružiti priliku da odigra glavnu ulogu, a svojom izvedbom oduševila je baš sve. Katja nam je ispričala sve detalje o svojoj prvoj velikoj ulozi, podršci roditelja i braće, a otkrila nam je i to da je jako uzbuđena i počašćena što će doći na najglamurozniji crveni tepih u Hrvatskoj gdje će joj društvo praviti roditelji.

Nominirana si za prestižnu medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Kako se osjećaš zbog nominacije i kako si zapravo reagirala kada je do tebe došla ta lijepa vijest?

Zbog nominacije se naravno osjećam super. Kada sam čula tu vijest, bila sam jako sretna i ponosna!

Kome si se prvo pohvalila nominacijom?

Tu lijepu vijest o nominaciji priopćila mi je mama, a onda smo je podijelili s obitelji i bliskim prijateljima. Svi su bili jako sretni zbog mene i jako ponosni kao i uvijek do sada kada se radilo o nekom mom uspjehu. Svi su mi velika podrška!

Iako imaš samo 11 godina, već si velika glumačka nada, a za tebe sad baš svi znaju zato što si utjelovila glavnu ulogu u filmu "Dnevnik Pauline P.". Kako je izgledao put do uloge Pauline i koliko se s njom poistovjećuješ?

Sve je krenulo od ZKM-a u koji sam tek krenula. Dobili smo pozivnicu za audiciju. Naravno, ja sam zaboravila na to, a kada su mi prijateljice s dramske rekle da su neke već prošle u drugi krug, mislila sam da sam propustila tu priliku. Mama je vidjela da sam jako tužna i rekla da moram pokušati. Rekla mi je da, ako sam baš ja djevojčica koju traže, nikad nije kasno. Kako je bilo vrijeme korone; audicija se sastojala od zadataka koje je trebalo snimiti i poslati. Snimala sam se u autu na putu od ZKM-a do kuće te večeri, ostatak zadataka koji su bili zadani snimili smo čim smo došli kući. Odgovor o prolasku dalje dobila sam odmah drugi dan. Audicija je imala četiri kruga i tako sam ja završila kao Paulina P. Svi mi govore da smo ja i Paulina jako slične. Često čujem da uopće ni nisam morala glumiti, jer ljudi tvrde da kad gledaju Paulinu kao da vide mene. Obje smo "sto na sat", društvene, jako maštovite… Ipak, ima razlika između nas dvije. Paulina je jako otvorena, ja nisam onako na prvu, otvorim se tek kada nekog dobro poznajem i da, Paulina je praznovjerna – vjeruje u duhove, a ja nisam.

Po čemu se od ostalih kolega u ovoj kategoriji izdvajaš i koji je tvoj "faktor X" koji bi presudio odluci publike da glasa upravo za tebe?

Pa definitivno sam najmlađa… A što bi moglo presuditi, ne znam. Možda to što sam jako otvorena i iskrena. Zbog toga nekad lupim i ostanem živa, ali to je ljudima jako simpatično i do sad sam uvijek naišla na pozitivne reakcije.

A što misliš tko ti je najveća konkurencija u ovoj kategoriji?

Ne poznajem sve nominirane u mojoj kategoriji, ali za mene je najveća konkurencija Domagoj Ivanković koji glumi Josipa u Kumovima. Mislim da je jako dobar glumac, prije svega mi je jako smiješan i zanimljiv. Moja mama ga je gledala u nekoliko kazališnih predstava i kaže da je odličan.

Želiš li se u budućnosti nastaviti baviti glumom?

Kako stvari sada stoje, definitivno je to posao kojim se želim baviti. Kada glumim, osjećam se super, mogu biti tko god želim i to mi je najbolje. Znam da je još daleko do tog trenutka i da je puno toga o čemu će ovisiti hoću li uspjeti ili ne. Svakako se želim baviti nekim kreativnim poslom.

Kako kolege u razredu reagiraju na to što si sada omiljena mlada glumica? Jesu li malo ljubomorni?

Ove godine sam promijenila školu. I prijatelji iz prošle i iz nove škole uglavnom pozitivno reagiraju. Oni s kojima sam bliska jako su sretni i ponosni, a naravno ima i onih koji su ljubomorni. To ja razumijem, jer da je obratna situacija, i meni bi sigurno bilo žao što nisam imala takvu priliku.

Kako je izgledalo tvoje prvo gledanje filma "Dnevnik Pauline P." s obitelji?

Kada smo prvi put zajednički gledali film, bilo me je malo sram zbog pojedinih scena. Nisam znala kako će mama i tata reagirati, ali oni su bilo oduševljeni tako da nam je naravno bilo drago. Najuzbuđeniji smo bili kad je izašao trailer, pregledavali smo ga svi skupa milijun puta. Mlađi brat Filip svima je govorio da sam ja njegova sestra. Imam i starijeg brata Marina. On nije baš od priče i hvaljenja, ali je rekao da sam super i da je jako ponosan na mene.

Dolaziš li na dodjelu Večernjakove ruže i tko će ti biti u pratnji?

Naravno da ću doći, to je velika stvar. Povest ću roditelje, jer su oni moja najveća podrška.

Savjetuješ li se s mamom što odjenuti za tako velik i važan događaj kao što je dodjela nagrade Večernjakova ruža?

Da, mama i ja se uvijek dogovaramo o tome što ću odjenuti. Mama kaže da sam, otkako sam se rodila, bila vrlo osebujna što se tiče odijevanja. I sad imam svakakve ideje i najvećim djelom sama odlučujem, ali mama je ipak tu ako pretjeram.

Osvojiš li Večernjakovu ružu, kome bi je voljela posvetiti?

Ako osvojim nagradu, posvetila bih je kao prvo Nevenu Hitrecu i Juri Bušiću koji su me trpjeli sve vrijeme snimanja i promocije filma i ispunjavali sve moje želje. Posvetila bih je i mami koja je tu uvijek za mene. Svoj djeci koja su na neki način drukčija, jer moj uspjeh je poruka svima njima da nam nijedan problem ne smije biti prepreka na putu k uspjehu.

