Kandidati konačno vidjeli koliko su se stvarno promijenili: Muka mi je kada se sjetim kako sam izgledao

Počeo je finalni tjedan Života na vagi i kandidati su jedni druge ispitivali što bi napravili da osvoje glavnu nagradu. Matej bi si kupio novu robu i vratio dugove, a Ante nije ni razmišljao o nagradi. Marica bi kupila prozore i sredila fasadu na kući, a Petra bi kupila auto jer je njezin, kaže, star skoro kao ona. Također, otplatila bi kredit i otišla u Egipat plivati s morskim psima. ''Mislim da je nerealno da neka žena osvoji glavnu nagradu, zbog naših tijela. Jer mene moje tijelo izdaje cijeli ovaj show, koliko se dajem i trudim, a nisam ni približno kao neki dečko. Mi imamo te naše hormone i ne može ići više'', komentirala je Marica. Petra je također rekla da ne misli da će osvojiti glavnu nagradu. ''Meni je to okej jer ionako nisam ovdje zbog toga'', rekla je Petra, a i Matej se složio sa svima.

Maja i Edo okupili su kandidate i rekli im da su napravili velik posao, ali ono što ih čeka vani jako je teško. ''Želimo u ova dva preostala ciklusa još malo podignuti letvicu, da ojačate, da budete spremni u životu, nakon Života na vagi'', rekao je Edo.

Maja je na trening uzela cure, a Edo momke.

Maja je curama pripremila trening za oblikovanje tijela, a prije toga ih je upitala što bi voljele istaknuti na svome tijelu, a što popraviti. Petri je bilo neugodno o tome pričati. ''Ja ništa ne volim na svome tijelu, ali to ne mogu reći pred svima'', rekla je u kameru.

Edo je za to vrijeme dečke odveo u teretanu, gdje su vozili air-bike, a i zadao im je da svatko osmisli pet vježbi. Matej je rekao da nije lako biti u showu, ali da se sva muka isplatila. ''Tko god se odluči, nije lako, i trebaju znati da neće te kile samo tako otići i da će se morati jako napatiti i potruditi, ali kad dođeš do uspjeha, osjećaj sreće i zadovoljstva je neopisiv'', zaključio je Matej. Dodo je rekao da svoj uspjeh uvelike duguje Edi:''Da nije njega bilo, ne bih toliko uspio jer i prije sam pokušavao pa nisam uspio sam.“

Edo je, pak, priznao da je za njega danas bio emotivan dan jer je svjestan da se približava kraj. ''Vratit ćemo se mi u stvarne živote, ali više ništa neće biti kao u ovoj kući i to je ono što te na neki način promijeni, takvo iskustvo. Kako njih, tako i mene'', otkrio je Edo.

Kandidati su nakon treninga morali otići na već poznato im mjesto, gdje su se vagali pola showa, no ondje su ih dočekala ogledala, ali i Sanja s nutricionisticom Martinom Linarić. ''Ovdje ste došli, ne kako biste se vagali, već kako biste vidjeli koliko ste se promijenili'', rekla im je Sanja.

Marica je prva pogledala video svog ulaska u kuću, a nakon toga joj je Sanja rekla da se pogleda u ogledalo. ''Sad kad se pogledam više ne vidim tu sramotu i počinjem se sviđati samoj sebi. Jedva čekam doći do kraja putovanja moje borbe s kilogramima i da za godinu dana mogu reći, bravo Marice'', rekla je. Martina Linarić otkrila joj je da joj se obujam tijela smanjio za čak 75 centimetara, a prsa za 38 te da više nije pretila osoba, što je Maricu jako razveselilo.

Matej je nakon videa koji prikazuje kako je on izgledao na početku showa komentirao da je sretan i ponosan na sebe, a još više ga je iznenadila činjenica koju mu je Linarić rekla - da je izgubio 30 kilograma masti!

''Za to bi ti inače trebalo gotovo dvije godine, a ti si uspio za manje od tri mjeseca'', rekla je Martina.

Ante je u šoku gledao sebe s početka showa, a kada se zatim pogledao u ogledalo, komentirao je da mu je muka kada se sjeti kako je izgledao. Martina mu je otkrila da je izgubio jedan metar svog obujma!

''Dobro sam skinuo, ali zapet ću iz petnih žila da dođem do svog cilja, a to je 100 kila'', rekao je Ante.

Petra je, pogledavši svoj video, zaplakala, ali i dalje nije zadovoljna svojim tijelom, a Martina joj je rekla da ne može preskakati obroke. Ipak, rekla joj je i da je izašla iz skupine visokorizičnih osoba od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti. ''Poslušat ću njihove savjete i jelovnike i nadam se skinuti još više u ovom ciklusu'', zaključila je Petra.

Zdravka je u čudu gledala svoje lice od prije skoro tri mjeseca, nije mogla vjerovati da je tako izgledala. Martina joj je otkrila da je izgubila skoro 90 centimetara te najviše masti od svih djevojaka, i to čak 20,2 kilograma! ''Nemam što reći, prezadovoljna sam!'', presretno je rekla Zdrave.

Dominiku je nutricionistica rekla da ne smije preskakati obroke, kao niti jesti više od dozvoljenog ako želi i dalje mršavjeti, no on je rekao da prehranu ne shvaća toliko ozbiljno. ''Sad znam da ono što pojedem mogu i potrošiti'', rekao je Dodo, no Martina je komentirala da neće imati vremena toliko hodati i da mu to nije rješenje.

Na kraju im je otkrila da je njih šestero ukupno izgubilo 250 kilograma i potrošilo blizu milijun kalorija, točnije 962,500 kalorija u 12 ciklusa. ''To zvuči nevjerojatno!'', komentirali su kandidati.

Kandidati su prevalili 11 300 kilometara, a u obujmima su ukupno izgubili 5,5 metara. Ipak, najviše ih je iznenadilo kada su im Sanja i Martina na kolicima dovezle mast – 125 kilograma, količina koju su ukupno izgubili.

Uslijedio je veliki izazov, ovaj put čekao ih je u Garešničkom Brestovcu, u tvornici Prima namještaja.

''Vaš zadatak je složiti krevet. S jedne strane poligona nalaze se madrac, dva jastuka i prekrivač. Moći ćete prenijeti samo jednu stvar. Kako poligon ne bi bio prejednostavan, morat ćete prelaziti preko hrastovih debala. Nagrada je prednost od jednog kilograma na vaganju, no to nije jedina nagrada. Pobjednik će dobiti na poklon i krevet i madrac po izboru'', otkrila je Sanja.

U tijesnoj borbi Matej je odnio pobjedu pred Maricom i zaradio kilogram prednosti, ali i novi krevet.