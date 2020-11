Glumica progovorila o seksu i vezi s bračnim parom: Rekao mi je da me njegova supruga želi upoznati

Britanska glumica Emily Atack, najpoznatija po ulozi u seriji The Inbetweeners, otkrila je u novo epizodi svog showa pod nazivom 'The Emily Atack Show' da je jednom bila u seksualnoj vezi s bračnim parom. Ipak, kazala je kako je vezu morala prekinuti jer su joj partneri počeli javljati da su zaljubljeni u nju.

-Upoznala sam tipa u pubu. Flertovali smo i onda mi je u jednom trenu rekao da je oženjen, ali da to nije problem jer ima otvorenu vezu sa suprugom te da me i ona želi upoznati. Većini žena u tom trenu upalio bi se 'alarm', ali ja sam kao bik. Alarmi me uzbuđuju - tvrdi Atack.

Glumica je sve priznala svojoj obitelji, a kada je njezina majka čula o čemu je riječ prekrivala je uši Emilynom tati.

Atack isto tako kaže da je brak para s kojim je imala seksualnu vezu bio u krizi i da joj je u jednom trenutku sve postalo previše naporno.

- Postalo mi je to sve prenaporno nakon nekog vremena, jer bi mi jedan, pa drugi, slali poruke kako se žele vidjeti sa mnom. Shvatila sam da njih dvoje uopće ne komuniciraju. Uplela sam se u zeznuti ljubavni trokut. Zato sam ih posjela i rekla im: ''Ljudi, vi morate riješiti svoje probleme, a seks sa mnom vam u tome neće pomoći. Vi morate pričati'' - zaključila je glumica.