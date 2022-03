Kamena kuća s potpisom Borisa Ružića spaja tradicionalno naslijeđe i moderni izričaj

Boris Ružić sa svakim svojim projektom pomiče granice kreativnosti. Kuhar, scenograf, dizajner interijera, arhitekt, jednom riječju kreativac. Svoju oazu mira i sreće stvorio je u renoviranoj obiteljskoj kući u Radetićima, mjestu koje spada pod općinu Tinjan, a koja je njegova kreativna radionica. Uredio je brojne kuće za odmor raštrkane po Istri i Dalmaciji. Vile za odmor u Istri imaju onaj pravi istarski šarm, spajaju stari duh i autentičnost. Spajanje tradicionalnog naslijeđa i modernog izričaja, kao i osjećaj za najidealniju mjeru između čovjeka i prirode, vječni je životni zadatak koji si Ružić postavlja i kojim svaki put iznova impresionira ljubitelje dizajna.

On sam naglašava kako je sklon minimalizmu i tradicionalnim materijalima i bojama, no u svom dizajnu uvijek nastoji spojiti moderno i tradicionalno, skupocjeno i jeftino, što je uvijek idealan spoj koja rezultira upečatljivim kombinacijama i novim rješenjima koja privlače pažnju. Iza njega su brojni projekti, no ne može izdvojiti jedan "poseban" jer svaki ima neku svoju osobnost.

- Ovo je zahtjevan posao u koji morate uložiti puno rada, truda, vremena i energije. Ovaj posao ne ograničava, no zahtijeva odricanje i konstantno učenje kako biste postali prepoznatljivi i drukčiji. Nije jednostavno, no trud se uvijek isplati, to je čar ovog posla - priča naš sugovornik, a njegova najveća inspiracija je rodna Istra. Iako je mogao živjeti u bilo kojoj svjetskoj metropoli, shvatio je da se ne želi pozdraviti s djedovinom već tamo pronaći inspiraciju, mir i ravnotežu koju sigurno ne bi pronašao da je otišao tisućama kilometra daleko.

Jedan od prepoznatljiv njegovih projekata na području Istre smjestio se malo prije gustih motovunskih šuma u malom istarskom mjestu Karojba. U pitanju je atraktivna Vila Ulmus, čije ime u prijevodu s latinskog znači brijest, jer upravo jedno takvo stoljetno drvo ponosno raste uz vilu te nas uvodi u novi arhitektonski doživljaj.

Vila Ulmus proteže se na parceli veličine 1107 četvornih metara, a okružena je bogatim zelenilom - vinogradom i šumom, što joj daje poseban šarm, a ova prizemnica idealna je kuća za odmor koja ima sve što je gostima potrebno, i više. Glavni vizualni elementi bočnih pročelja u arhitekturi ove skladno građene vile uzeti su iz istarske tradicije, odnosno istarskih suhozida i kažuna, što se ogleda i u tehnikama gradnje, prirodne teksture i boji kamena.

- Priroda koja se neprestano mijenja, sa svojim bojama i teksturama bila je glavna inspiracija u dizajnu interijera. Prošlost, sadašnjost i budućnost samo su dijelovi ponavljanja i preplitanja nekog stvaralačkog tijeka u arhitekturi i dizajnu uopće - objašnjava Ružić.

Dva izmaknuta "kubusna kažuna", odnosno objekta, povezani su kvadratnim atrijem na bočnom djelu objekta koji je glavni ulaz u vilu. Oni su zapravo jedna cjelina podijeljena u dva dijela, što daje funkcionalnost prostoru. Interijer i eksterijer povezani su staklenim stijenama te tako iz svih prostorija u kući postoji direktan izlazak u vrt, a ono što daje poseban šarm je atrij koji je naglašen stablom masline koji se nalazi u samom središtu.

U lijevom kubusu nalaze se kuhinja i blagovaonica, koje su povezane s dnevnim boravkom, kao spoj estetike i praktičnosti. Taj je prostor osvijetljen velikim prozorskim fikserom u crnom čeliku koji je kombiniran s drevnim okvirom, dok se s druge strane nalazi staklena stijena koja pruža slobodan i veličanstveni pogled na šumovit horizont. Desni kubus je pak prostor gdje se nalaze dvije spavaće sobe, obasjane dnevnim svjetlom koje ulazi kroz staklene stijene koje spajaju sobe s eksterijerom, što predstavlja savršenu simbiozu prirode i kulture stanovanja te stvara dojam otvorenog prostora. Kao i sve prostorije u vili, prostrane kupaonice također imaju staklene stijene koje su dio osnovne ideje da se život iznutra okrene prema van i prirodi.



Velik broj staklenih stijena osigurava maksimalni prodor vanjske svjetlosti koja naglašava prostor, a istodobno pruža pogled na eksterijer koji je jednako impresivan kao i interijer.

Foto: Koridor 27/Rajan Milošević

Interijer je usmjeren na kontrast boja i različitih tekstura poput zidova i sofe u neutralnoj boji koji su upotpunjeni jednostavnim, ali upečatljivim elementima namještaja od drva i metala te dizajnerskim dekorativnim i svjetlosnim instalacijama. Najuočljiviji kontrast ipak je između betonskog plafona i rustikalnih podova koji zajedno zatvaraju prostor u jednu skladnu cjelinu. Sobe odišu udobnošću, a neutralni tonovi i jednostavno skrojeni detalji odaju dojam prirodnosti. Korišteni su prirodni materijali poput lana kojim je tapeciran krevet, tepisi i jutena platna koja je oslikao poznati dizajner Teo Perić u kombinaciji s dizajnerskim rasvjetnim elementima savršeno su se uklopili, a treba naglasiti i spektakularan pogled koji je glavna atrakcija - ujutro se može promatrati izlazak sunca, dok se kroz drugi prostor navečer može promatrati zalazak.

Baš kao i sobe, prostrane kupaonice također su kombinacija skladnog kontrasta i zemljanih tonova podne i zidne keramike, dok je kupaonski namještaj u boji hrastovog drveta

- Sam interijer odiše udobnošću koji je skrojen jednostavnom paletom drap i sivih tonova u kontrastu s prirodnim materijalima poput kamena, drveta, korten željeza i starih ručno oslikanih tavelica (cigla) i dekora. Tapecirani laneni i drveni namještaj u kombinaciji s kožom i crnim čelikom, s pomno odabranim dekorativnim elementima poput tepiha, slika i mnogobrojnih dizajnerskih lampa, otkrivaju da je glavna misao vodilja bila spajanje tradicionalnog naslijeđa i modernog izričaja u arhitekturi i dizajnu - objašnjava Ružić.

Vila Ulmus tako je izvana zadržala reinterpretaciju tradicionalne istarske kuće, dok je interijer spoj elegancije, moderne estetike i suptilnosti koju naglašava prirodna svjetlost. Zanimljivo je i kako kamen koji je postavljen na kuću nije naručen, već se radi o kamenu iz tog kraja koji je skupljan generacijama, upravo kako bi mogao postati jedan od središnjih motiva vile.

Veliki prostor, koji je jedan od glavnih prostornih elemenata vile, središnje je mjesto na kojem je smješten bazen veličine 36 kvadratnih metara sa sunčalištem koje je svojevrsna mala plaža u sklopu koje se nalazi otvorena ljetna kuhinja, idealna za druženje i uživanje u netaknutoj prirodi i zelenilu.

Vila Ulmus tako je kombinacija mira i zelenila koji u kombinaciji s arhitektonskom idejom, dizajnerskim idejama i vizualnom interijera i eksterijera koji stvaraju impresivnu cjelinu te je tako idealno mjesto za odmor. Opasana zidom i mediteranskim vrtom, pogled na raskošno zelenilo, Ulmus pruža poseban doživljaj Istre, njezine prošlosti i tradicije kombinirane s modernim rješenjima koja potpisuje Boris Ružić.

- Svakim odgovornim i uspješnim projektom pokušali smo stvoriti novi životni prostor, a da pritom nismo promijenili prirodnu vizuru mjesta već smo naše interijere spojili s eksterijerom i sve što je unutar okrenuli prema van - ističe naš sugovornik. Kao dizajner sklon različitim kreativnim medijima, kao što su gastronomija i event dizajn, na pitanje koja je tajna za uspjeh i spoj dizajna i umjetnosti, odgovora - mašta.

- Mašta je poput snježne lavine koja se može oteti kontroli, jer uz toliko novosti u svijetu arhitekture, novih materijala, boja i tekstura, raznih stilova i kolekcija, bez urođenog talenta i stečenog znanja, ali i dizajnerskog stila, ta maštovita lavina može otići u potpuno krivom smjeru te lako može zatrpati vaš projekt.

Iako za njega ne postoji fiksno radno, pa tako ni slobodno vrijeme, ne žali. Dizajn je za njega neprekidan proces, pa ne čudi što često kažu da pomiče granice.

- U arhitekturi i dizajnu uvijek postoje novi izazovi koji me inspiriraju, a smatram da moj pristup i način razmišljanja stvara neku novu emociju kada je riječ o dizajnu i arhitekturi kuća za odmor za koje uvijek imam inspiraciju - kaže i na kraju otkriva i za koje osobine smatra da su bile presudne za njegov uspjeh.

- Brzina, kreativnost, ludost, intenzivnost i nenadmašivost. Uvijek sam na rubu incidenta, ali ne u negativnom nego u pozitivnom smislu! Trudim se osvijestiti svoje autentične vrline, ponekad promijeniti percepciju i napraviti neke stvari i riskirati svaki dan.

Jednostavno, za Borisa Ružića arhitektura i dizajn znače stvoriti jedan drukčiji doživljaj koji se razlikuje od onoga što je za većinu standard. Njegovo viđenje arhitekture i dizajna uvijek mora biti neovisno o ukusu većine. Realizirani projekt uvijek mora izgledati primamljivo i skladno na prvi ili beskonačni pogled.