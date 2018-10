Kakva sramotna tetovaža turske zvijezde, svi je ismijavaju

Turska Instagram zvijezda Naz Mila našla se na meti žestokih kritika nakon što je objavila fotografiju nove tetovaže koja se proteže od grudi do koljena.

Porijeklom Azerbejdžanka, 26-godišnjakinja je željela popularnu tetovažu 'Only God can judge me' (Samo mi Bog može suditi), ali izgleda da Google prevoditelj u Turskoj baš ne radi kako treba.

Tako će mlada Naz do kraja života na svome tijelu nositi natpis ‘I can judge a single god with my wrongs and wrongs’, što bi u slobodnom prijevodu mogli protumačiti da Naz smatra kako 'Može suditi samo jednom bogu sa svojim pogreškama'.

Nakon objave ove fotografije na Instagramu, vjerni pratitelji nisu propustili priliku ismijati mladu nadu turske "showbizz" scene.

Ona je jedna od najpopularnijih natjecateljica showa 'With Zuhal Topal', u kojem zgodni turski muškarci pokušavaju naći mlade i pametne dame poput Naz kako bi ih oženili.

"Jedna riječ - odvratno", "Tko bi nju ženio?", samo su neki od komentara na najnoviji ukras na tijelu mlade zvijezde.