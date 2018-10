Želite se riješiti tetovaže? Evo kako ćete to učiniti!

Pamtite još uvijek taj dan kada ste ushićeno čekali svoj termin u salonu za tetoviranje gdje vam je tatoo majstor, za kojeg su vam

svi rekli da je najbolji, napokon ukrasio kožu tetovažom koju ste mjesecima pomno birali. Niste tada ni sanjali da će svanuti posve suprotan dan - onaj u kojem nećete moći dočekati da se napokon riješite te črčke na svojoj koži!

Na žalost, ne postoji čarobno sredstvo poput kreme ili pilinga, koje ćete nekoliko puta nanijeti na kožu i ona će opet biti čista i glatka. Najbolje što vam se na tržištu nudi jest laserski tretman uklanjanja tetovaže. Pritom trebate znati ovo - ukoliko ste u posljednjem trenutku spoznali da vam se tetovaža ne uklapa u ideju romantičnog vjenčanja bit će prekasno. Laserski tretman je dugotrajan proces koji može potrajati i godinu dana, pogotovo ako imate tetovažu u boji, a trajanje ovisi i o vašoj koži. Naime, neki tipovi kože bolje reagiraju na tretman od drugih.

Boli li uklanjanje tetovaže laserskom metodom?

Unatoč tome što se ljudi dobrovoljno podvrgavaju bolnom postupku tetoviranja, ovo je prvo pitanje koje će postaviti svatko tko se poželi riješiti tetovaže. Estetska kirurginja, dr. Rekha Tailor tvrdi da bol nije jača od one koju uzrokuje igla za tetoviranje.

- Postupak uklanjanja tetovaže nije posve bezbolan, a osjećaj s kojim se može usporediti jest onaj kada vas netko udara po koži zategnutom elastičnom gumom - kaže dr. Tailor za Glamour magazin.

Koliko tretmana je potrebno?

Ne postoji univerzalni odgovor na ovo pitanje jer tetovaže su različite, a isto tako tipovi naše kože.

Dr. Rekha Tailor kaže da ima više čimbenika koji utječu na trajanje postupka. Ponajprije to su starost i veličina tetovaže, dubina tinte te zamršenost dizajna i vrsta pigmenta kojim se majstor tetovaže koristio. Na kraju, postupak ovisi i o boji vaše puti. Na žalost, uklanjanje tetovaže frustrirajuć je i dugotrajan proces za koji vam može biti potrebno od 6 do 20 tretmana koji se mogu protegnuti na više od 10 tjedana.

Vodeća britanska stručnjakinja za uklanjanje tetovaža, Lorena Öberg, tvrdi da je iskustvo pokazalo da je najlakše ukloniti starije tetovaže, a tetovaže u bojama pravi su izazov.

- Općenito govoreći najlakše je ukloniti tetovaže u crnoj, smeđoj, tamnoplavoj i zelenoj boji. Najteže je raditi sa crvenom, narančastom, žutom i svijetloplavom bojom - kaže Lorena i dodaje: - Laserom ćemo brzo za nekoliko nijansi izblijediti tetovaže tamnijih boja, ali želi li klijent da tetovaža u potpunosti nestane, za to će biti potrebno puno više tretmana i jači laser.

Hoće li nakon sve te muke tetovaža u potpunosti nestati ili trag tinte ostaje zauvijek?

Opet, nema univerzalnog odgovora. Na nečijoj koži rezultat će biti puno bolji nego na drugoj. Međutim, očekujete li da će vaša koža na tom mjestu izgledati kao prije moramo vas razočarati - mala je vjerojatnost da se to dogodi.

Kod nekih ljudi na mjestu gdje je nekad bila tetovaža ostaje bijela "sjena" koju nazivamo "duh" - kaže dr. Tailor. Također preporučuje ljudima tamnije boje kože da se ne upuštaju u ovaj postupak jer laser može uništiti pigmentaciju na tom mjestu što neće dobro izgledati u konačnici.

Lorena Öberg upozorava da klijentu treba već na informativnom razgovoru naglasiti kako konačni rezultat ponajprije ovisi o sposobnosti organizma da eliminira pigment boje iz kože i dodaje da taj proces može potrajati do godinu dana. Najbolji rezultat postiže se kada ostavimo dovoljno vremena između dva tretmana i na taj način omogućimo koži da zacijeli, a našem imunološkom sustavu da izbaci tintu iz organizma.

Premali razmak između dva tretmana može rezultirati trajnim oštećenjem kože, a usto ne ostavlja dovoljno vremena organizmu da izbaci iz sebe količinu tinte koju ste na prethodnom tretmanu tretirali laserskom intervencijom. Za najbolji rezultat preporuča se da napravite razmak od tri mjeseca između dva tretmana.

Kako njegovati kožu nakon tretmana?

Ljuštenje kože i pojava krastica uobičajeni su nakon tretmana laserom, a nije neobično da se koža nakon tretmana čini tamnijom nego što je bila prije. Pustite krastice da same otpadnu s vremenom jer one imaju zaštitnu funkciju. Dr. Tailor preporučuje da nakon svakog tretmana na tretiranu površinu nanesete antibakterijsku kremu. Također, tjedan do dva nakon tretmana nemojte kožu izlagati UV zračenju, izbjegavajte naporno vježbanje jer znojenje može pojačati upalni proces na koži te svakako izbjegavajte alkohol koji opterećuje jetra i smanjuje sposobnost organizma da izbaci iz sebe tintu.

Postoji li drugi način za ukljanjanje tetovaže?

Ukoliko biste voljeli izbjeći tretman laserom, Lorena Öberg predlaže tretman slanom otopinom i glikolnom kiselinom. Naravno, ovim postupkom ne možete ukloniti tetovažu s kože već je samo učiniti manje vidljivom. Istodobno je ovaj tretman agresivniji od laserskog jer kiselina dolazi u dodir s kožom i prodire ispod njezine površine da bi došla do tinte dok laser u nijednom trenutku ne dotiče epidermu. Na kraju i njega nakon tretmana je kompliciranija jer dio koji tretiramo mora stalno biti suh što stvara poteškoće u održavanju osobne higijene.

Najbolje je posjetiti stručnjaka i s njim porazgovarati o tome koji bi postupak bio najbolji kad je u pitanju tetovaža na vašoj koži.