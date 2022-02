Kako je kraljičin ljubimac sin zbog druženja sa svodnicom i optužbi za silovanje pokvario majci veliko slavlje

Teško je ne osjetiti zrnce empatije za Ghislaine Maxwell - prosjedila je do sada u samici već stotine i stotine dana. Da se odmah razumijemo, ja to nipošto ne bih napisala. To je brzopletno, kao provokaciju, napisala sestra britanskog premijera Borisa Johnsona u Spectatoru i pokrenula lavinu žestokih napada i kritika. Opisivala je svoj prvi susret s omraženom kupler mamom koja će princa Andrewa puno godina kasnije koštati kraljevske titule i velike apanaže koju je dobivao od majke. Konzervativni britanski komentatori smatraju da je upravo princ Andrew zadao obitelji i monarhiji možda i smrtni udarac - najgori nakon vojvode od Westminstera i njegove abdikacije zbog dvostruke američke razvedenice pučanke.

Ne zna se točno kad će Andrew, vojvoda od Yorka, biti izveden pred njujorški sud optužen za silovanje maloljetnice i što će sve u tom procesu izaći van. No, bit će to u godini platinastog jubileja Elizabete II koja si nikada nije dopustila niti jednu nezrelu grešku, posrnuće, bilo kakvu mladenačku raspusnost, otkako je postala britanska kraljica početkom veljače, prije točno 70 godina. Sabrana i monarhiji fanatično posvećena mlada Elizabeta čelične volje bila je okrunjena u lipnju i čitavo ovo proljeće trebalo je biti u znaku velike, nesvakidašnje proslave najduže vladavine jednog monarha u povijesti. Nikako u znaku skandala s kraljičinim razbludnim sinom.

Ghislaine Maxwell upoznala se s princom otprilike kad i s britanskim premijerom, kako je nesmotreno opisala Rachel Johnson neposredno prije Partygatea, velikog Borisovog skandala s nizom garden partyja s puno alkohola u vrijeme kad su se svi Britanci morali pridržavati strogog lockdowna. Ali ne i premijer, njegova mlada supruga Carrie i brojni državni dužnosnici.

"Putevi su nam se samo kratko ukrstili na Oxfordu. UIetjela sam kao brucošica u kantinu koledža Balliol jer sam se htjela domoći zbog potpora jeftinog doručka, granole i kave. Ugledala sam glamuroznu amazonku sa zločestim očima kako drži glavnu riječ za jednim stolom i primijetila nogu u čizmi s visokom petom naslonjenu na bedro mojeg brata. Pogledala me sažalno. No, ipak sam na koncu uspjela izvući pozivnicu za njezin tulum u obiteljskoj palači Headington Hill Hall, iako nisam bila čak ni na istom koledžu kao ona i Boris. S tog tuluma sjećam se samo njezinog tate Boba koji se pojavio u jednom trenutku u bademantilu i naložio nam svima da se nosimo kući", napisala je Rachel Johnson.

Foto: PA/Pixsell

Teško je pojmiti što je bilo Rachel u glavi da svojeg brata još dodatno povezuje s nemoralom i razbludom. No, ova njezina pričica jasno pokazuje kako je glavna pomagačica Jeffreyja Epsteina, organizatora najvećeg i najekskluzivnijeg pedofilskog i prostitucijskog ringa, koji se ili ubio ili bio ubijen u zatvoru u prosincu 2019., nekada zaista bila pripadnica najviših engleskih društvenih krugova. Bila je uz to, kako ju je opisala Rachel, glamurozna kao fotomodel, visoka, vitka, zaista lijepa. Sa svojim posh, aristokratskim naglaskom u New Yorku davala je svodniku i kriminalcu Epsteinu legitimitet koji taj lažni znanstvenik bez fakulteta, skromnog podrijetla, nikada sam ne bi mogao steći. I povezala ga je s princom Andrewom. Kraljica zasigurno proklinje dan kad se njezin voljeni sin Andrew upoznao s Ghislaine.

A zašto je u priči važan Oxford, sveučilište na kojem se školovalo 28 britanskih premijera i diplomirala Ghislaine? U već glasovitom intervjuu koji je princ dao BBC-u u studenom 2019., uvjeren da će se obraniti, a zapravo se pokopao i duboko posramio majku, svoju obitelj i sve rojaliste, spomenuo je da Ghislaine poznaje iz osamdesetih, iz vremena kad je studirala na Oxfordu. Zvučalo je to kao da želi reći da nije mogao sumnjati u brinetu s Oxforda. Taj je intervju proglašenim najsenzacionalnijim javnim PR samoubojstvom svih vremena.

U jednom kraćem periodu krajem starog i početkom novog tisućljeća Andrew i Ghislaine bili su tako često skupa da je osoblje Buckinghamske palače mislilo da je ona nova prinčeva djevojka. Naime, brak vojvoda od Yorka, Andrewa i Sare Ferguson, raspao se samo nekoliko godina nakon vjenčanja 1986. Kćerku Beatrice dobili su 1988., a Eugenie 1990., a već na proljeće 1992. objavili su da se prijateljski rastaju. Ona nije časila časa i ubrzo je snimljena na jahti s američkim bogatašem kojem je na velikim fotografijama tabloida lizala nožni palac. I Andrew i Sarah neprestano su se družili s bogatašima koji su im plaćali ljetovanja i putovanja privatnim avionima. Službeno su se razveli 1996. Tina Brown, nekad moćna urednica američkog časopisa Vanity Fair, inače Engleskinja, tvrdila je da je Andrew ionako bio zaljubljen jedino u starletu Koo Stark, s kojom se razišao zbog progona tabloida i pritiska obitelji. Ostao je veoma blizak s Koo, bio je kum njezinoj kćerki i ona ga je još 2015. branila od optužbi da je prljavi razvratnik.

Foto: Reuters/Pixsell

Je li Andrew doista bio kraljičin miljenik, njezino najdraže dijete? U jednoj epizodi pomno pripremane serije "Kruna" upućenog scenarista Petera Morgana, kraljica 1982. organizira susrete jedan na jedan sa svoje četvero djece da "provjeri" je li njezin muž Philip u pravu kad tvrdi da je očito da joj je Andrew najdraži od sve djece, kao što je njemu najdraža kći Anne i on to i ne namjerava skrivati. U epizodi jasno vidimo da su je Charles i Anne razočarali zbog nepoštovanja svojih bračnih zavjeta, koje je ona smatrala svetima, neraskidivim obećanjem ne samo svojem voljenom Philipu, nego i Bogu.

Andrew u seriji na privatni sastanak s mamom dolazi u vojnom helikopteru kojim sam upravlja, i to u vrijeme Falklandskog rata, pokazavši da smatra da za njega pravila ne važe, da on i mama dijele isti smisao za humor i da će mu ona sve oprostiti. Kraljica je bila zaprepaštena. Scenarist Morgan nigdje jasno ne izriče da je Andrew kraljičin miljenik, no u toj epizodi ona sinu obećaje da će dobiti titulu vojvode od Yorka, titulu koju je nosio prije toga njezin voljeni, obožavani otac. Samo se mora srediti i konačno oženiti. Njemu je odmah jasno što to znači - mora zaboraviti na Koo s kojom je tad hodao i zaradio u tabloidima nadimak Randy Andy, otprilike uspaljeni ili pohotni Andy. On majci u seriji objašnjava da je Koo umjetnica i da je njezin film "Emily se budi" zapravo avangardan. To je Morganova aluzija na najveći skandal s kojim se Elizabeta II mora suočiti u svojoj dugoj vladavini, zaista bogatoj najrazličitijim skandalima. Film se radi o seksualnom buđenju nevine 17-godišnjakinje koju zavodi niz starijih muškaraca. Toliko je točno bila stara nježna plavuša Virginia Guiffre kad su joj 2001. Maxwell i Epstein naredili da spava s princom, zbog čega mu se sada sudi kao običnom građaninu lišenom svake zaštite i pokroviteljstva kraljevske obitelji.

Neposredno prije te 2001. Andrew i Ghislaine bili su snimljeni skupa nebrojeno puta na partyjima po Londonu i New Yorku. Zaista je nevjerojatna vremenska crta svih tih njihovih druženja. Početkom 1999. princ i Ghislaine letjeli su dokumentirano skupa u Epsteinovom privatnom jetu na njegov karipski otok Little St. James, poprište orgija, danas poznatom kao Pedofilski otok. Američki tisak taj Boeing 727 nazvao je duhovito Air Fuck One, po uzoru na predsjednički Air Force One jer je u njemu i bivši predsjednik Clinton navodno letio više od 20 puta na otočke orgije.

Kasnije te godine Epstein i Maxwell bili su Andrewovi gosti na omiljenom kraljičinu imanju dvorca Balmoral u Škotskoj. Postoje brojne fotografije razdraganih i zagrljenih Epsteina i Ghislaine snimljene u planinskoj brvnari na imanju. Već u veljači 2000. princ i svodnica bili su skupa na Floridi u Trumpovom resortu Mar-A-Lago, a dva mjeseca kasnije Andrew je opet letio iz Londona u New York da bi se družio s Ghislaine. U svibnju je opet letio u Epsteinovom avionu, ovaj put na Floridu, a u lipnju su Epstein i Maxwell bili uzvanici na proslavi Andrewova 40. rođendana u dvorcu Windsor. Sljedeći dan nasmijana Ghislaine s otmjenim šeširom na glavi snimljena je s Andrewom na kraljevskim konjskim trkama u Ascotu. U rujnu su zajedno došli autom na vjenčanje u prirodi, u Wiltshireu, jedne Andrewove prijateljice i bivše djevojke. Već u listopadu Andrew je opet bio u New Yorku i s Ghislaine otišao na kostimiranu Halloween zabavu Heidi Klum. U prosincu Andrew je svoje bliske prijatelje, Jeffreyja i Ghislaine pozvao na lovački vikend u dvorcu Sandringham. U siječnju Andrew i Ghislaine odletjeli su skupa na Tajland...

Zbog svih ovih neprestanih letova i druženja nije ni čudno što je jedan od stražara u Buckinghamskoj palači za dokumentarni film ITV-a izjavio da je bio uvjeren da je Ghislaine postala Andrewova djevojka negdje početkom 2001., "pogotovo zato što joj je bilo dozvoljeno da ulazi i izlazi iz Buckinghamske palače kako želi, ponekad i četiri puta na dan, od jutra do noći".

Pa ipak, Andrew, vojvoda od Yorka, zanijekao je ne samo odnos s maloljetnom Virginijom u kućama Jeffreyja Epsteina, a onda i kući Ghislaine Maxwell, kako Virginia tvrdi u tužbi, već i činjenicu da je bio blizak s osuđenom Ghislaine, koja se neko vrijeme, nakon Epsteinova navodnog samoubojstva, a po mnogima ubojstva u zatvoru, uspijevala skrivati od FBI-a godinu dana, do hapšenja u lipnju 2020.

Kako je pripadnica najviših britanskih krugova završila s gnjusnim prevarantom Epsteinom, koji je dugo uspijevao glumiti neizmjerno bogatog biznismena koji samo voli provode i živi raskošnije od današnjih kraljeva i prinčeva? Već 2003. u Vanity Fairu nazvali su ga "talentiranim gospodinom Epsteinom", aludirajući na prevaranta iz krimića Patricije Highsmith, opsjednutog ulaskom u visoko društvo. Nikome zapravo nije bilo jasno odakle mu toliki novac. Uz Pedofilski otok bio je vlasnik posjeda Zorro u Novom Meksiku velikog 3000 hektara, potom raskošnog stana na otmjenoj pariškoj aveniji Foch i viletine u Palm Beachu na Floridi. Dakako, tu je i glasovita, najveća privatna rezidencija na Manhattanu, palača koju je na njega prepisao poduzetnik Les Wexner - nekoć ga je Epstein nazivao mentorom - vlasnik mnogih kompanija i, znakovito, emporija donjeg rublja Victoria's Secret. Sve to nije mogao zaraditi s podvođenjem i prostitucijom. Vjerojatno se bavio i reketom, ucjenama na najvišem nivou zbog kojih je možda i ubijen u zatvoru. Nije Epstein zaveo samo engleskog princa pomoću Ghislaine. Bio je opsjednut uglednicima, družio se s najbogatijim financijašima, profesorima s Harvarda i MIT-a, čak i nobelovcima, a uz Billa Clintona redoviti gosti na njegovom karipskom otoku bili su i Donald Trump (s kojim se, doduše, zavadio oko imanja Mar-A-Lago pa je Trump prvi otpao), Kevin Spacey (što je on radio među razgolićenim mladim djevojkama?), Chris Tucker i mnogi drugi.

No, vratimo se na Ghislaine. Njezina propast započela je očevom smrti - ili je možda zaista rođena pod nesretnom zvijezdom na Božić 1961. Njezina mama jednom je rekla kako "jedva da je netko na tu bebu bacio pogled". Naime, bila je deveto, najmlađe dijete Maxwellovih, a samo tri dana nakon njezina rođenja 15-godišnji brat Michael stradao je u prometnoj nesreći. Michael je pao u komu, nikad se nije probudio i umro je sedam godina kasnije. Roditelji su bili posve slomljeni nesrećom koja se dogodila samo četiri godine nakon što im je kći Karen umrla od leukemije.

Ghislaineina mama Betty priznala je da se uopće nije mogla baviti svojom tek rođenom bebom. Ispričala je kako je jednom pametna trogodišnja Ghislaine stala ispred nje i glasno obznanila: "Mamice, i ja postojim". Bila je i anoreksična. Navodno su je tad počeli obasipati tolikom pažnjom da je Betty jednom zaključila da su od sve djece jedino Ghislaine neizmjerno razmazili. Otac Robert Maxwell bio je brutalan prema svojoj djeci. Ghislainein brat Ian ispričao je nedavno kako ih je tukao remenom, često ih je vrijeđao i zahtijevao da se neprestano dokazuju. Nikad nisu znali kako će reagirati. Je li Ghislaine od oca naučila kako od onih koji je vole mora prihvatiti vrijeđanje i zlostavljanje?

Živjeli su u već spomenutoj palači Headington Hill Hall, na uzvisini s pogledom na cijeli Oxford. Danas je to zgrada manjeg pravnog fakulteta. Tu su se održavali raskošni domjenci koje je Robert volio, baš kao kasnije Ghislainenin zaručnik Jeffrey. Ili je samo ona mislila da su zaručeni? Postoji začuđujuće puno sličnosti između dva najvažnija muškarca u Ghislainenom životu, Roberta i Jeffreyja. Obojica su bili prevaranti, hohštapleri bez pokrića i skončali pod sumnjivim okolnostima. Maxwellova smrt službeno je proglašena nesretnim slučajem. Utopio se u hladnoj noći 1991. pokraj Tenerifa. Nikad nije utvrđeno je li pao s palube svoje goleme jahte Lady Ghislaine ili se ubio očekujući da će uskoro biti prokazan kao jedan od najvećih financijskih prevaranata Velike Britanije. A možda je bio ubijen, kako su uvijek tvrdile njegova žena Elizabeth, Betty i Ghislaine. Pisalo se kasnije da je bio Mossadov špijun.

Nakon rata i priključenja britanskoj vojsci, Robert, siromašni, ortodoksni Židov, postao je čehoslovački imigrant u Velikoj Britaniji i distributer znanstvenih izdanja njemačke izdavačke kuće za anglosaksonske zemlje. Kupio je uskoro malu englesku izdavačku kuću i polako je pretvorio u veliki Pergamon Press. Jedno vrijeme bio je i laburistički član parlamenta i iznosio čvrsta socijalistička uvjerenja, čak objavljivao slavljeničke biografije istočnoeuropskih diktatora. Osamdesetih je kupio novinsku kuću Mirror Group, kasnije i njujorški tabloid New York Daily News i planirao dio svojeg poslovnog portfelja preseliti u Sjedinjene države. Kad je umro, otkriveno je da je socijalist Maxwell pokrao umirovljeničke fondove svojih zaposlenika da bi spasio svoj propali, prezaduženi izdavački pothvat. Neposredno nakon njegove smrti, Ghislaine se preselila u New York bez novaca i uskoro upoznala Epsteina. Jeffreyju se odmah svidjela pripadnica engleskog visokog društva koja poznaje princa, a ona je za njega bila spremna na sve gotovo trideset godina.

Ghislaine je dobila francusko ime jer je njezina mama bila niže francusko kalvinističko plemstvo s juga. Roberta je upoznala u Parizu dok je studirala pravo na Sorbonnei. Betty je svu svoju djecu rodila u Francuskoj jer je željela da uz nju bude njezina sestra ginekologinja. Baš kao i Robert, i Betty je bila silno ambiciozna, ali i vrijedna i pametna. Završila je uz djecu jezike na Oxfordu, a kasnije, kad je nakon muževljeve smrti i bankrota ostala bez ičega, živjela je jedno vrijeme u Francuskoj i ozbiljno se bavila istraživanjima holokausta. Dobila je počasni doktorat sveučilišta u Tel Avivu i Cambridgea. Znala je za vezu svoje Ghislaine i osuđenog kriminalca Epsteina, no umrla je prije najvećeg poniženja, hapšenja i osude svojeg najmlađeg djeteta.

Kraljica Elizabeta II u godini svojeg velikog jubileja vjerojatno neće biti pošteđena poniženja i brige što će joj voljeni sin biti osuđen kao seksualni predator. Ima li što gore? U svjetlu svega što se događalo s Andrewom, koji je izopačenog kriminalca Epsteina dovodio u njezine palače samo zato što je bio gladan provoda i čašćenja najprljavijim novcem, zvuči sasvim vjerojatno da će kraljica doista organizirati proslavu prvog rođendana svoje praunuke Lilibet u lipnju i pokazati da oprašta Harryju i Meghan što su svašta brbljali u "Oprah Showu". Zar nije bolje da tabloidi prate to dvoje zaljubljenih mladih ljudi koji žive sretnim obiteljskim životom odlučni da sami zarade novac koji će trošiti, nego da svakodnevno čita o orgijama razmetnog sina?

VIDEO Ovo su neke od najpopularnijih pjesama s Dore