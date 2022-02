Prošlo je godinu dana od prerane smrti Đorđa Balaševića: Kroz svoje pjesme, šale i koncerte zauvijek će ostati s nama

Toga 19. veljače 2021. godine mnoge je iznenadila vijest o preranoj smrti Đorđa Balaševića koji je više od 40 godina pjesmama, šalama i koncertima uveseljavao svoje obožavatelje. Godinu dana poslije, njegova obitelj, rodni Novi Sad i obožavatelji širom svijeta još jednom će se prisjetiti nekih od brojnih hitova nezaboravnog panonskog mornara. Njegova obitelj poručuje da ni na koji način neće obilježavati obljetnicu njegove smrti jer, kažu, dan kada izgubite nekoga voljenoga dan je koji se ne treba ni na koji način obilježavati. Tim povodom iz kruga obitelji nisu željeli davati izjave, ali se na Facebooku oglasila Balaševićeva kći.

"Ako želimo pokazati svoje poštovanje, zahvalnost, ljubav i sreću što smo nekog voljeli, logičnije je da to bude dan kad je on stigao na ovaj svijet... A ne otišao s njega. Dakle, samo za one koji drukčije gledaju na sve to: svijećama je mjesto, zna se gdje... Imajte poštovanja i razumijevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvijića", napisala je Beba Balašević iznoseći stav obitelji.

Godinu dana od Balaševićeve smrti prošlo je brzo, ali se svoga prijatelja sjećaju brojni građani njegova Novog Sada, grada u kojem je rođen, u kojem je živio, umro i u kojem je pokopan. Jedan od onih koji ga je možda i najbolje poznavao je Bogomir Mijatović koji je Balaševića poznavao i prije nego što se počeo baviti glazbom.

- Iznenadila nas je vijest o njegovoj smrti. Bio sam u šoku. Tek poslije, kada sam došao k sebi, povezao sam neke stvari i shvatio koliku ulogu u svemu ima genetika. Naime, i Đoletov otac Jovan umro je od srca, a umro je u istim godinama kao i Đole. Ova godina prošla je brzo i bolno za sve nas, a posebno za njegovu obitelj. Na žalost, svi se moramo pomiriti s time da Đoleta više nema, ali će on kroz svoje pjesme, šale i koncerte zauvijek ostati s nama. Bio je jedinstven čovjek kojemu je Bog dao dva velika dara – glazbu i smisao za šalu - kaže Mijatović.

Govoreći o svome prijatelju, prisjetio se vremena dok je Balašević bio član sastava Žetva i Rani mraz, njegove solističke karijere pa sve do smrti. Kaže da je Balašević bio omiljen svuda gdje se pojavio, ali da se na koncertima najbolje osjećao u Novom Sadu i Zagrebu. Tvrdi kako je bio iznimno vezan za obitelj te da ga je često bilo nemoguće izvući iz kuće. Jedan od načina za to bio je mali nogomet te mu nije bilo teško da ga i u kasnim večernjim satima s prijateljima ode igrati. Unatoč raznim pričama, ukazuje na veliku ljubav Balaševića i njegova rodnog Novog Sada.

- To je zapravo bila jedna velika ljubav i to se najbolje vidjelo kada je umro kako su se njegovi sugrađani oprostili od njega. Svašta se priča o Đoletu, a to pričaju oni koji ga ne znaju. Sve njegove pjesme, i tekst i muziku, pisao je on sam. Kasnije je i aranžmane radio. Nikada nije bio zabranjivan na RTV Vojvodine, a i u Beogradu je održavao svake godine niz koncerata - ističe Mijatović.

Na sprovodu Đorđa Balaševića bili su njegova obitelj i gradonačelnici Ljubljane i Novog Sada, Zoran Janković i Miloš Vučević, a tamburaši su pjevali pjesmu "Olivera" posvećenu njegovoj supruzi.

- Poslije njegove smrti, Novi Sad više neće biti isti - rekao je tada Vučević. Obitelj i grad Novi Sad najavljuju da će Đorđe Balašević dobiti muzej u svome gradu koji će nositi naziv Atelje snova, a bit će sagrađen u Sveučilišnom parku. Kako se najavljuje, neće to biti klasičan muzej ili zgrada, već platforma koja će se stalno mijenjati. Mediji najavljuju da će izgledati kao otvorena poklon-kutija, a imat će 11 soba koje će nositi nazive prema Balaševićevim pjesmama i u kojima će posjetitelji moći i spavati jer će muzej raditi 24 sata dnevno. Posebno se ukazuje na krov muzeja koji će imati kupolu kroz koju će posjetitelji iz jedne od prostorija moći promatrati Mjesec. Prizemlje će biti spojeno s parkom u kojem će biti posađeno drveće i cvijeće o kojima je Balašević pjevao u svojim pjesmama. Sve to održavat će u budućnosti i dalje dug Đorđa Balaševića za kojega se može samo reći – jedan jedini i neponovljiv.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine