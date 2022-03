Kako je dobro vidjeti ih opet! Sanja, Marinko i Zec pjevaju najveće hitove grupe Novi fosili

Na konferenciji za medije održanoj u petak 18. ožujka, okupili su se članovi kultnog benda Novi fosili te najavili veliki koncert na kojem će Sanja Doležal, Marinko Colnago i Vladimir Kočiš Zec izvoditi nezaboravne hitove grupe.

Iza ovog uzbudljivog i emotivnog okupljanja stoji brend Story u sklopu slavlja svoje velike 20. obljetnice postojanja. Story ove godine priprema brojne aktivnosti, zanimljivosti i koncerte za svoje čitatelje i širu javnost, a prvi od njih je ovaj retro, nostalgičan koncert velikana hrvatske glazbene scene.

„Brend Story na svim je svojim platformama već dvadeset godina u središtu zbivanja kada je riječ o poznatim osobama, pop kulturi i svemu onome što život čini ljepšim, zanimljivijim i ponajprije - zabavnijim. Celebrity kultura u svim svojim aspektima, kao i najvažnije lifestyle teme ono su čime se svakodnevno bavimo, to je ono što kao redakcija obožavamo i u čemu uživamo te smo upravo time dali svoj obol estradnoj sceni. Svi koji su važni publici važni su i nama. Story sluša puls nacije, a to je ono zbog čega podržavamo Sanju, Marinka i Zeca s kojima ćemo otvoriti slavlje naših dvadeset godina, baš kao što smo mi s njima slavili prije nekoliko godina njihovih, ni manje ni više, nego pedeset godina benda. Lijepe su to obljetnice koje su iznimno važne“, poručio je Marko Banjavčić, izvršni urednik Storyja.

Novi fosili jedan su od najuspješnijih pop sastava ovih prostora. Bend čija popularnost ne prestaje i koji je obilježio mnoge generacije, a bezvremenske pjesme aktualne su i danas uz dozu nostalgije i pozitivne energije. Nakon uzastopnih koncertnih uspjeha 2019. godine bezvremenski hitovi grupe Novi fosili vraćaju se u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog gdje će odati emotivan hommage bendu, uz veliko uzbuđenje javnosti, ali i članova ovog jedinstvenog sastava.

„Veselim se ponovnom susretu s publikom, mislim da se ovih dana svaki glazbenik posebno veseli ispred sebe čuti aplauz, pjesmu te osjetiti veselje. Iza nas su godine nastupa, druženja s publikom i posljednje dvije bile su nam posebno izazovne, kao i svima. Sada se osjećaj neki povratak na normalno i tako se veselimo što ćemo ponovno biti zajedno sa svojom publikom“, uzbuđeno je izjavila Sanja Doležal, omiljeno lice javnosti.

Fosili od samih početaka imaju posebnu vezu s gradom Zagrebom koji im je idealna kulisa i nadahnuće. Posebno ističu vjernu zagrebačku publiku koja im je podrška tijekom dugogodišnjeg djelovanja te ih inspirira i ulijeva im snagu za daljnje nastupe.

„Voljeti Zagreb nije teško, to je naš grad. Vjerujem da ga svi rođeni u Zagrebu vole na isti način kao i mi. U Lisinskom očekujem dobru zabavu i jedno zborsko pjevanje, i s bine i iz publike. Veselje“, istaknuo je najdugovječniji član benda Marinko Colnago.

„Jako se veselimo jer nakon svih ovih događanja zbog pandemije koronavirusa želimo sa svojom vjernom publikom podijeliti sve lijepe trenutke koji su nas uvijek spajali“, otkrio nam je gitarist i vokal Vladimir Kočiš Zec.

Na kraju zanimljivog druženja s članovima benda Marko Banjavčić, izvršni urednik Storyja, istaknuo je važnu poveznicu između Storyja i hitova grupe Novi fosili. „Taj šarm, životnost, opuštenost i predznak zabave koji imaju hitovi koje izvode Sanja, Marinko i Zec ono su što prepoznaju sve generacije jer je njihova energija jednostavno zarazna. Svi znaju njihove najveće hitove, uvijek podižu atmosferu na svojim nastupima, ikone su glazbene scene Hrvatske i regije.“ Stoga vas sa zadovoljstvom pozivamo na ovu koncertnu senzaciju u Lisinskom 5. travnja! Prisjetite se dobrih starih vremena uz prepoznatljive zvukove koji su obilježili brojne generacije!

