Judita Franković u tajnosti se udala za dugogodišnjeg dečka

Glumica Judita Franković (36) udala se za svog dugogodišnjeg dečka Marka Brdara, s kojim je bila u vezi devet godina. Vjenčanje je održano u tajnosti u Ljubljani, a Judita je nosila haljinu svog omiljenog dizajnerskog dvojca eNVy Room.

Na službenom Instagram profilu dizajnera objavljena je fotografija sretnih mladenaca, a u potpisu stoji: “Udali smo našu Juditu! Sretno mladenci!!! Judita i Marko upoznali su se na Akademiji dramskih umjetnosti i od tada su nerazdvojni.

- Zajedno smo radili jednu vježbu. Tada sam bila jako zauzeta, jedva sam pristala to odraditi na molbu jednog mog prijatelja i redatelja. Kad sam vidjela Marka, to je bilo to, nisam ga mogla prestati gledati. Poželjela sam s njim piti čaj, pričati, sanjati. Sve mi je na njemu bilo fatalno. I danas me privlači ta njegova strast u poslu i fotografiji. Još sam mu najdraži model - rekla je Judita prije nekoliko godina za Večernji list i dodala kako bi s Markom mogla provesti život.