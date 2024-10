Josipa Lisac: 'Imam puno prijatelja gay populacije. To su divni ljudi. Zamišljam kroz što oni prolaze i koja je to borba'

U ovotjednom izdanju emisije 'Nedjeljom u 2' kod voditelja i urednika Aleksandra Stankovića gostovala je glazbena diva Josipa Lisac. Stanković i Josipa pričali su o ljubavi, a dotakli su se i teme seksualnosti, te njenog pokojnog partnera Karla Metikoša. Josipa je rekla kako je u njenoj obitelji bilo ljubavi. - U mojoj obitelji bilo je ljubavi. Ipak, to je starija jedna generacija, tako da su možda bili drugačiji odnosi. Danas je moja sestra meni najbolja prijateljica. Tako smo razvijale našu ljubav i odnos. Nema svađa i nema ružnih riječi. Lijepo je kad imaš tu podlogu u obitelji, ali nije sve baš tako. Ima drugačijih podloga koje mi kasnije u ovakvom drugačijem okruženju možemo primijetiti - izjavila je Josipa koja smatra da je ovaj svijet nehumano i krivo podijeljen.

- Podijeljen je na jači i slabiji spol. Muškarci su jači spol, oni su macho, a žene su slabiji spol. Žena koja je izuzetno snažna i koja drži sve. Muškarac koji je izuzetno emocionalan, on mora pred svijetom glumiti i biti macho. Njegove su emocije totalno zatomljene, a pred svijetom mora biti gala frajer. Objasnila je da je Metikoš, koji je u svijetu bio poznat pod imenom Matt Collins bio fantastična osoba.

- On je fantastična osoba. Izuzetno je emotivan, dobar čovjek i hrabar. Nikada nije imao nikakve konflikte, sve je bilo s razumom. Bio je gentleman. Nikad nisam čula neku riječ protiv žena - izjavila je te nastavila: - Ne moramo se vidjeti, dodirnuti, ali možemo se osjećati. To je snaga i sila ogromna. Ljubav je sila i ona ostaje. Karlo Metikoš je bio gospodin koji je imao veliku dozu "zafrkantnosti". Bio je na svoj način šarmantan. Treba uzeti u obzir da je s 21 godinu postao zvijezda. Vratio se s hitom iz Francuske, žene su ga obožavale, a i on je njih obožavao.

Lisac je također, naglasila da ima puno prijatelja gay populacije. - Imam jako puno prijatelja gay populacije. Susrećemo se na koncertima. To su divni ljudi. Samo u njima gledam ljude. Zamišljam kroz što oni prolaze i koja je to borba. To je pojačan senzibilitet, mi smo se tu nekako vezali. Počašćena sam i sretna da imam ljude koji mene razumiju, da ja mogu razumjeti njih, da se poštujemo i volimo.

Progovorila je i o temi seksa, te navela kako postoji seksualna i erotska ljubav. - Seksualna ljubav je stalna potraga gdje nemaš mir u sebi. Nikad da se zasite, traže sebe. Kroz seks neće dobiti ljubav, ali nije da je to odvojeno. Erotska ljubav je drugačija. Prisutan je seks, ali drugačiji je izričaj - zaključila je.

