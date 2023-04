Jelena Rozga oduševila, a kolegica koja joj je dala podršku imala je malu nezgodu ispred Arene

Hvala što ste minut srca mog, hvala što ste mi poklonili svoje srce, ja ću svoje vama pokloniti 7.4. u Areni Štark. - napisala je prije nekoliko dana Jelena Rozga na svom Instagramu kada je obožavatelje obavijestila da je njezin koncert u Beogradu rasprodan. Obećanje da će svoje srce pokloniti publici u Štark Areni, splitska pjevačica je sinoć i ispunila i priredila je pravi glazbeni spektakl svojim obožavateljima u Beogradu.

Osim dobro poznatim hitovima Rozga je publiku oduševila i odličnom koreografijom i outfitima koji su privukli puno pažnje. Publika je cijelo vrijeme pjevala s njom, a u publici su bile brojne poznate osobe i podršku su joj dali i kolege Sergej Ćetković, Jelena Karleuša i Nataša Bekvalac koja je imala malu nezgodu dok je dolazila na koncert. Naime, pred Štark Arenom je posrnula dok je hodala i pala je, ali brzo je ustala i nastavila prema dvorani.

Jelena je koncert počela pjesmom "Ne tiče me se" što je publika pozdravila velikim pljeskom, a posebno je emotivna bila izvedba pjesme "Ginem" i mediji u Srbiji prenose kako je Rozga tijekom ove izvedbe pustila i suzu. U sklopu ove turneje „Minut srca mog“ održala je veliki koncert u zagrebačkoj Areni u prosincu prošle godine, a u veljači ove godine trebala je održati koncert u rodnom Splitu i to 12 godina nakon što je kao prva glazbenica rasprodala Spaladium Arenu, ali nažalost to se nije dogodilo.

Spaladium Arena je zatvorena i sada njezin tim traži adekvatan prostor u kojem će Jelena zapjevati, nada se uskoro, i svojim sugrađanima. Nedavno nam je u razgovoru uoči dodjele Večernjakove ruže, u kojoj je bila nominirana u kategoriji glazbenice godine, rekla kakvi su bili dojmovi nakon nastupa u Areni Zagreb.

- Potrajalo je dok su se svi dojmovi slegli.. prvo potpuna euforija pa olakšanje što je sve proteklo po planu, zahvalnost najboljem timu na svijetu koji je za taj uspjeh zaslužan jednako koliko i ja, sreća što uopće imam priliku nastupiti pred tolikim auditorijem koji sa mnom uglas pjeva stihove mojih pjesama.. teško je sve te osjećaje opisati, znam samo da želim da u meni ostanu što duže…- rekla nam je Jelena.

