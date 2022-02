Rade Šerbedžija nakon prozivki objavio posljednje pismo Mire Furlan: 'I dalje vjerujem da nije prekasno...'

Autobiografija prerano preminule glumice Mire Furlan koja je izdana uoči njezine obljetnice smrti u izdanju nakladničke kuće Fraktura i dalje privlači pozornost. Knjigu je glumica napisala prije svoje smrti, a posthumno ju je objavio njezin suprug, redatelj Goran Gajić. U knjizi opisuje svoj život koji je bio prepun uzbuđenja, veličanstvenih uspjeha, padova, ljubavi i izdaja... Dotakla se Mira u knjizi ostvarenja svog 'američkog sna', ali i života svojih bližnjih majke Branke i oca Ivana te bake Ljube, supruga Gorana i sina Marka, a ovih se dana medijima počeo širiti odlomak iz knjige koji govori o navodnom zlostavljanju koje je Mira Furlan doživjela, kako piše u knjizi, od strane Rade Šerbedžije i njegove supruge Lenke Udovički.

Na sve je reagirao i sam Šerbedžija na svom Facebook profilu objavivši posljednje pismo koje mu je uputila Mira Furlan 2017. godine.

Foto: Milica Czerny Urban

- Dragi moji prijatelji.... Ovo što neki portali i novinari rade oko knjige Mire Furlan i moga spominjanja u njoj, je cirkus u kome ja ne želim sudjelovati.... Odbio sam davati bilo kakve intervjue i javna objavljivanja po raznim televizijama i časopisima. Odlučio sam da ono što imam reći o svemu tome, napišem na svojoj stranici, a Vas bih zamolio da ne pišete nikakve komentare na ovu moju objavu. Hvala Vam - započeo je Šerbedžija svoju objavu pa nastavio: - S mrtvima se ne polemizira. Njihova je posljednja replika i to treba poštovati. Ali živima, koji u ovome sudjeluju, valja reći sljedeće: Mira Furlan igrala je Medeju cijele četiri sezone na Brijunima, nakon zbivanja koja su u knjizi opisana onako kako su opisana. Međutim, ovako kako živi objavljuju njezin posthumni rukopis (koji je imao, po svjedočenju izdavača, više od tisuću stranica i ova, ovako redigirana verzija, nije od nje potpisana) trebalo bi da se ti autori i potpišu na svoje uredništvo. Ja ne želim davati nikakve intervjue niti dodatna objašnjenja. Osjećam se jedino obaveznim objaviti posljednje Mirino pismo koje mi je nakon našeg zadnjega druženja 2017. ostavila na porti kazališta Ivana pl. Zajca, odlazeći iz Rijeke. Činim to zato što sam uvjeren da to pismo svjedoči kakvi su, na kraju krajeva, bili naši odnosi - dodao je Rade koji je u nastavku i objavio pismo koje je dobio od Furlan. Njegov sadržaj prenosimo u cijelosti:

Rijeka 13.l. 2017

Dragi Rade,

Ne znaš, ne možeš znati i nećeš nikad znati koliko si me obradovao svojim pisamcem, što kažu: kao da me sunce ogrijalo!

Nikada nisam do kraja u sebi pristala da je ovakvo stanje potpune nekomunikacije između nas definitivno. I, iako je prošlo 15 godina (PETNAEST!!), ja i dalje vjerujem “ da nije prekasno, da ne može biti prekasno I da ne smije biti prekasno “ (da citiram starog Bergmana). Bio si i ostao moj uzor i “my hero“, od onih davnih dana kada sam iz Gimnazije trčala u I. T. D . da te gledam u “Rosenkrantzu I Guldensternu“ I da ti se divim, tebi, tvojoj snazi, oštrini, preciznosti, jasnoći i tvojoj karizmi. Bez obzira na sve, ostajem tvoj fan, tvoj poštovalac i tvoja stara kolegica, partnerica i prijatelj u nevolji.

Tvoja Mira

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine