Ella Dvornik komentirala glasine o svom braku: 'Znam da je to informacija koju ljudi ne mogu probaviti'

Influencerica Ella Dvornik (31) komentirala je glasine koje kruže o njenom braku. Ella je kazala kako misli da svi prvo pogledaju ženu pa se pitaju kakvu korist ima od veze te da im je ljubav zadnja opcija.

– Kada poznata osoba uđe u novu vezu, svi prvo pogledaju ženu i pitaju se što ona ima od toga, ljubav im je kao zadnja opcija. Prvo se gledaju novčanici, pa korist, pa sve ostalo. Mislim da to dosta govori o nesigurnostima koje su nam ugrađene od rođenja. Kao muškarac koji je stariji i ima mlađu ženu, sigurno je bogat i žena je s njim samo zbog novca. Mogu vam reći da to u mom slučaju nije tako i znam da je to informacija koju ljudi jednostavno ne mogu probaviti jer im nikako nije jasno zašto se nisam zaljubila u nekog mlađeg. Realna je činjenica da mi nitko mlađi nije došao u pravo vrijeme. Charles je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme – rekla je Dvornik za Story.hr.

Influencerica je s pratiteljima podijelila jednu anegdotu iz Londona gdje je živjela na početku veze sa suprugom Charlesom Pearceom i dobro nasmijala svoje pratitelje.

"Ne znam jeste li gledali Inventing Anna na Netflixu, ali ova scena me podsjetila na jedan moj trenutak", započela je Ella svoju objavu. "Doselila sam se u London i Charles me odveo na neki ful bitan sastanak s nekim Rusima. Ulazimo u neki prefensi hotel, ono lusteri od kristala, sve miriše na ljiljane, svaki stol ima Chanel, perverzija teška i sjedamo za neki separe od baršuna. Dolazi sommelier i uzima narudžbu. Svi naručuju neka rose, bijela vina, ja se odlučim za crno (bilo mi je bed pitat za pivo) i konobar pita hoćemo li nešto uz vino, neki sok ili vodu, i svi naruče neka gazirana pića i ja kao naručim Colu. Dolazi konobar svima otvara boce, svi nešto njuškaju, vrte čaše, mršte se, znate kako to ide… i natoči meni konobar vino. Ja ništa nisam ponjuškala ni promućkala nego kao prava seljačina s Malešnice ulijem Colu zero u čašu, konobar lagano vrisne u sebi, ali sam ga čula. Okrenem se prema svima. Svi me gledaju kao da su duha vidjeli, a ja onako prestrašenim glasom kažem kroz šapat: “What? It's bambus” – prisjetila se Ella pa naposljetku otkrila kako je njezin ''eksperiment'' na kraju urodio plodom.

– Da skratim priču, nakon tog moj alkemijskog eksperimenta svi su za stolom pili bambus nakon toga do rano ujutro. I Charles je dobio posao od Rusa. Sommeliera više vidjeli nismo (vjerovano je išao zvati psihijatra zbog toga što sam napravila) Eto. Pouka dana. Budi seljačina dostojanstveno – kroz smijeh je zaključila Dvornik.

