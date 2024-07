Jedna od najljepših glumica Hollywooda očekuje prvo dijete, više ne može sakriti trudnički trbuh

Zvijezda filma 'Barbie' glumica Margot Robbie (34) i njezin suprug, redatelj Tom Ackerley (34) očekuju prvo dijete, prenosi People. Par je u braku od 2016. godine i upoznali su se 2013. godine na snimanju drame o Drugom svjetskom ratu kada je Tom bio asistent režije, a Margot je glumila u ovom filmu.

- Nisam bila tip za veze i moja sloboda mi je bila neprocjenjiva. Ideja o vezama tjerala me na povraćanje. A onda mi se ljubav prikrala. Tom i ja smo dugo bili prijatelji. Zapravo sam se odmah zaljubila u njega, ali sam mislila, kako mi Tom nikada neće uzvratiti ljubav. Na kraju sam sama sebi rekla: 'Ne budi glupa i reci mu da ti se sviđa. A onda se to dogodilo, i rekla sam mu da sam zaljubljena u njega i od tada smo zajedno. - rekla je Margot u jednom intervju za People.

Robbie i Ackerley zajedno rade u produkcijskoj tvrtki LuckyChap u producentskom timu u kojem su bile i prijateljicu od Margot iz djetinjstva Sophie Kerr i Josey McNamara. Tvrtka je producirala nekoliko filmova i televizijskih serija, uključujući "Barbie" i neke druge filmove u kojima glumi Robbie. Prošlog mjeseca Ackerley je za The Sunday Times govorio o tome kako on i Robbie usklađuju svoj osobni i profesionalni život. - Provodimo 24 sata dnevno zajedno. Nama je to idealno, naš poslovni i privatni život je postao jedno i to nam odgovara - izjavio je redatelj.

Par u javnosti još nije potvrdio sretnu vijest o prinovi, ali kao potvrda da postaju bogatiji za još jednog člana obitelji došle su fotografije snimljene tijekom njihovog odmora u Italiji na jezeru Como. Margot je nosila bijeli top koji je otkrio njezin trudnički trbuh i bijeli top je kombinirala s crnim hlačama, dok se njezin suprug za vožnju brodom na jezeru odlučio za kombinaciju u nešto svjetlijim, bež tonovima. U javnosti ih ne viđamo često, a nedavno su u intervjuu za britanski The Times progovorili o pojedinostima iz zajedničkog života.

Jedno od pitanja ticalo se međusobnih razmirica i njihovog povoda, na što je Ackerley odgovorio da jedina tema oko koje se on i Robbie svađaju su čokoladni keksi. Naime, Tom i Margot preferiraju različite slastice i obje slastice potječu iz njihovih rodnih zemalja. Riječ je o keksima 'Tim Tams' i 'Penguins', pri čemu su prvi australska poslastica koja se sastoji od dva keksa odvojena nadjevom od tvrde čokoladne kreme i obložena tankim slojem čokolade, dok potonji britanski proizvod ipak sadrži deblji sloj čokolade.

