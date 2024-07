Ovaj video princa Williama postao je viralan, fanovi u čudu: 'Nisam znala da je tako opušten'

Princ William (42) u javnosti se obično pojavljuje u formalnim izdanjima čiji povod najčešće bude obavljanje neke službene dužnosti ili prisustvovanje raznim događanjima na kojima, u posljednje vrijeme zbog bolesti ostalih članova, zastupa kraljevsku obitelj. Takvog su ga navikli gledati i mnogobrojni fanovi, no sada je na društvenim mrežama osvanuo jedan video princa od Walesa u potpuno drugačijoj prilici i, ne treba ni sumnjati, ubrzo postao viralan.

Naime, britanski The Telegraph na svom je Tik Tok profilu objavio snimak 42-godišnjeg prijestolonasljednika u vožnji električnim romobilom po dvorištu dvorca Windsor. Pritom, William u videu ne mari za ograničenje brzine dok na sebi nosi tamne hlače, svjetloplavi pulover ispod kojeg se nazire bijeli ovratnik košulje i sunčane naočale. Kako pišu britanski mediji, on je ovo prijevozno sredstvo kupio prošle godine, a glavna namjena mu je kretanje na manjim relacijama, poput puta od obiteljske kuće Adelaide Cottage do palače Windsor. Prizor prinčeve jurnjave nasmijao je i oduševio njegove stare, ali i privukao nove obožavatelje.

- "Nisam znala da je tako opušten", "Njegovi stav i naočale me tjeraju na suze", "On je tako neozbiljan, obožavam ga", "Will će biti sjajan kralj", "Iskreno, čini se kao netko s kim je lijepo provoditi vrijeme", "Legitiman način za izbjegavanje dugih šetnji", "Volim što će on biti sljedeći kralj, poželim da me posvoji" - neki su od komentara na ovaj videozapis koji je u nešto više od 24 sata skupio gotovo dva milijuna pregleda.

Inače, Williama je veliki obožavatelj nogometa, a povremeno ga možemo vidjeti kako iz svečane lože prati svoj omiljeni klub, Aston Villu iz Birminghama. Nogometnom groznicom trudi se zaraziti i svoje sinove, koje u posljednje vrijeme sve češće vodi sa sobom na utakmice. Također, Princ od Walesa jučer je bodrio reprezentaciju Engleske na utakmici četvrtfinala Europskog prvenstva protiv Švicarske a, osim na sportskim priredbama, s princom Georgeom i princezom Charlotte zabavljao se i na koncertu Taylor Swift.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, dečko Taylor Swift, Travis Kelce progovorio je o kultnom selfiju koji je par snimio prije nekoliko dana, tijekom Eras Toura s članovima kraljevske obitelji - princem Williamom i njegovom djecom Georgeom i Charlotte. Kako je Kelce rekao, William je najcool frajer, a druženje je opisao kao "apsolutni užitak".

Travis i njegov brat Jason Kelce pričali su u svom posljednjem podcastu o susretu s kraljevskom obitelji. Igrač Kansas City Chiefsa pohvalio je princa kao "tako cool" i "strašnog", ali je priznao da nije bio siguran bi li im se trebao "nakloniti" ili stisnuti ruku. Kelceovi su upoznali Williama i njegovo dvoje najstarije djece Georgea i Charlotte 21. lipnja na jednom od Taylorinih rasprodanih nastupa u Londonu u sklopu njezine rekordne turneje.

GALERIJA: Princ William odlazi na Euro, ostavlja djecu i bolesnu suprugu uoči rođendana!

U posljednjoj epizodi njihova podcasta New Heights, braća su detaljno opisala susret i divila se prinčevoj poniznosti. - Upoznali smo kraljevsku obitelj, dečki. Čovječe, on je bio najcool frajer. Bio je tako cool - kazao je Travis. - Bio je genijalan, dobar je tip. - dodao je. Našalili su se na svoj račun i zbog nepoznavanja ispravnog ponašanja pri susretu s kraljevskom obitelji. Travis se zatim šalio o razlici u formalnosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država.

- Bio je ondje s malim Georgeom i Charlotte i bilo ih je pravo zadovoljstvo upoznati - rekao je te zanimljivo dodao: - Nisam bio siguran trebam li im se nakloniti, kleknuti ili kao američki idiot samo se rukovati s njima. Ili samo reći: "Što ima?". Htjeli smo biti pristojni, posebno s one strane bare - rekao je, a dok je Jason dodao: - Dobili smo upozorenje jer, iskreno, ne znamo pravi bonton. - Budući da nismo bili na elegantnom, službenom kraljevskom događaju, nismo se morali nakloniti. Da je to bio službeni susret kraljevskih članova, onda bi to bilo drugačije - pojasnio je.

VIDEO: Jelena Rozga nastupila u susjednoj zemlji, a pripijenom haljinom istaknula savršenu figuru