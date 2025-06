Jedna kandidatkinja 'Farme' u suzama iznenada napustila kuću: 'Bole me bubrezi, sve me boli. Rastura me glava'

Vođa obitelji Rebecca pažnju kandidata 'Farme' izazvala je svojom točkom - predstavom s vatrom. "Vatru sam odabrala je vatra gori u meni", objasnila je Rebecca svoju točku. "Svi smo preumorni da bismo bježali od vatre", kroz smijeh je komentirala Manja činjenicu da se Rebecca igra s vatrom. Ekipu je nasmijala, a novo jutros koje je svanulo, donijelo je nove radne aktivnosti.

Rebeccina točka ostavila je posljedice pa se vođa obitelji požalila na problem s koljenom. Prvi duelist Fikret odvojio se od sluga i vrijeme provodi sa životinjama. Ivan R ga je utješio, a pomalo i nasmijao horoskopom i čitanjem sudbine iz kozjih brabonjaka. "Ostao sam zapanjen da sam dobio osam glasova", povjerio je Fikret Ivanu R. "Izmislio sam to o brabonjcima da mu malo podignem raspoloženje", objasnio je kasnije Ivan R svoju metodu čitanja sudbine!

S druge strane, David i Darko žive svoju paralelnu stvarnost u kućici za uljeze. Darko ne može vjerovati da David sladi svoju kavu medom, a David, pak, hvali Darkovu kavu kao najbolju na svijetu. Dečki vrijeme krate i pjesmom, sklapanjem rima i radom na zadatku. Za uspješno odrađen zadatak - Darko i David dobili su solarni tuš i plamenik.

Dok dečki piju kavu, Rebecca u obiteljskoj kući čisti punom parom, a Dejan, Mario i Manuela rade na tjednom zadatku i izboru drugog duelista. "Dat ću glas Patriku, jučer je rekao da sam neradnik, što nije istina jer znam da ćemo pasti zadatak ako ne budem radio", otkrio je Mario. Dejan i Mario kritizirali su Patrikovu radnu etiku.

Kiki je 'taksijem' prevezao Rebeccu kako bi joj pomogao s nogom, a za to vrijeme Nikolina je pomagala Magdaleni koja je bolesna. "Bole me bubrezi, sve me boli. Rastura me glava", požalila se Magdalena Nikolini, koja je bila jako zabrinuta za svoju cimericu. "Ja joj mogu biti podrška i donijeti vode, mokru krpu, nemam joj kako drugačije pomoći", zaključila je.

Sluge Jelena i Doroteja rade na kozjem siru i zadovoljne su procesom. "Rebecca je neobično tiha, vjerojatno zbog ozljede, ali proći će i to", komentirala je Jelena vođu obitelji. Uskoro im je stigla i voditeljica Nikolina, kako bi dobila glasove za drugog duelista. Sluge su bili jednoglasni - drugi duelist za njih bi trebao biti Patrik. No, uskoro su glasali i kandidati iz obiteljske kuće. Izglasan je, s devet glasova, tako Emanuel - koji je i sam izrazio želju da ide u duel!

Prije nego što su kandidati iz obiteljske kuće glasali, Magdalena je napustila kuću, zbog čega se veliki dio dama u kući rasplakao. "Nedostajat će mi ovi ljudi, postali smo obitelj koja provodi sve vrijeme zajedno i zbog toga sam se rasplakala", objasnila je Magdalena svoje suze. "Dragi farmeri, ostali ste bez jedne članice obitelji, bez jednog vrijednog para ruku. Molim vas da ovo shvatite krajnje ozbiljno", poručila je Nikolina kandidatima 'Farme'. Ekipa se u suzama oprostila od Magdalene, a ni njoj nije bilo lako napustiti imanje.

Rebecca je obavijestila sluge da je Emanuel drugi duelist, iako to nisu svi očekivali. "Razočaran sam što nisam s Patrikom u duelu", jasna je bila Fikretova reakcija. Stigla je potom i tržnica - Hamdija je bio opaki pregovarač s kojim su ovoga puta trgovale Rebecca i Jelena. Za kraj, vođa obitelji zapjevala je Hamdiji pa je na poklon dobila hrenovke. Ivan R je mudro sakrio dio namirnica za buduća vremena. Za kraj dana, Emanuel je napustio obiteljsku kuću i otišao u izolaciju pred sutrašnju borbu s Fikretom. Stvari je pokupio i Fikret, napustivši ekipu u štalu. "Nije kraj dok sudac ne svira kraj, borba do zadnje kapi krvi", najavio je Emanuel borbu za kraj dana. 'Farmu' gledajte od ponedjeljka do petka u 20.15 sati!