Jasmila Žbanić javila se uoči dodjele Oscara: 'Ovako izgleda karantena u Los Angelesu'

U noći s nedjelje na ponedjeljak u Dolby Theatreu u Los Angelesu održava se 93. ceremonija dodjele Oscara, nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti. U utrci za prestižan zlatni kipić, u kategoriji najboljeg stranog filma, ove je godine i film 'Quo Vadis, Aida' sarajevske redateljice Jasmile Žbanić koja će prisustvovati svečanoj dodjeli.

Dan uoči proglašenja dobitnika sarajevska redateljica pratiteljima se javila na Instagramu fotografijom iz Los Angelesa. - Karantena u Los Angelesu - napisala je uz fotografiju koja prikazuje praznu plažu u noćnim satima. Ispod objave odmah su se zaredali komentari pratitelja koji su Jasmili, ali i njezinom filmu zaželjeli sreću.

"Sretno, ove godine imamo za koga navijati", "Već ste pobjednici čim ste tamo", "Hoćemo Oscara", "Svim srcem navijamo za vas", samo su neki od komentara ispod fotografije koju je komentirala i Jelena Veljača. - Aaaaaa - napisala je glumica, scenaristica i producentica uz emotikon srca.

Foto: Instagram

Inače, film "Quo Vadis, Aida?" prvi je igrani film koji se bavi tematikom genocida u Srebrenici. Iako je redateljica Žbanić već nekoliko dana u Americi s njom nisu glumci koji su ostvarili glavne uloge u filmu. Tako će svečanu dodjelu Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Isaković, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžihafizbegović, Edita Malovčić i drugi pratiti ispred malih ekrana.

Foto: YARA NARDI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: The 77th Venice Film Festival FILE PHOTO: The 77th Venice Film Festival - Screening of the film "Quo Vadis Aida" in competition - Photocall - Venice, Italy September 3, 2020 - Director Jasmila Zbanic poses. REUTERS/Yara Nardi/File Photo YARA NARDI

